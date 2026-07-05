Un estudio en la Comarca reveló alta presencia de síntomas respiratorios, pero sin evidencias de daño pulmonar generalizado por el humo ambiental

Un informe elaborado por el médico Neumonologo Guillermo Montiel dio a conocer los resultados finales de la Campaña de Salud Respiratoria realizada entre el 22 y el 26 de junio de 2026 en la Comarca del Paralelo 42, con evaluaciones desarrolladas en Lago Puelo y en el Hospital de Área de El Bolsón. El estudio, impulsado por el grupo de vecinos "Lago Puelo Libre de Humo" y acompañado por instituciones locales, permitió evaluar a 278 personas de manera libre y voluntaria para conocer el estado de salud respiratoria de la población frente a la preocupación generada por la exposición al humo ambiental y domiciliario.

La campaña surgió como respuesta a la inquietud de numerosos vecinos por las consecuencias que pueden generar tanto las quemas invernales como los incendios forestales ocurridos durante los últimos años. Para ello se realizaron entrevistas clínicas, mediciones de signos vitales, estudios de función pulmonar mediante espirometrías y un relevamiento sobre hábitos de vida, enfermedades preexistentes y exposición al humo.

Entre los principales resultados, el informe señala que el 63 % de los participantes manifestó presentar tos y/o dificultad para respirar, convirtiéndose en uno de los hallazgos clínicos más importantes de la campaña. Además, el 60 % indicó padecer alguna enfermedad crónica y, dentro de ese grupo, las patologías respiratorias —como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y bronquitis crónica— representaron más de la mitad de los casos registrados.





En cuanto a la exposición al humo, el estudio determinó que los vecinos evaluados llevan en promedio más de dos décadas viviendo en la Comarca, una región donde existe una exposición recurrente al humo proveniente de incendios forestales y de la combustión de leña utilizada para calefaccionar los hogares durante el invierno. Precisamente, una proporción significativa de los participantes manifestó utilizar leña como combustible, principalmente para calefacción, situación que constituye otro factor de exposición respiratoria.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue el elevado porcentaje de fumadores. El 51 % de las personas evaluadas declaró consumir tabaco y una parte importante de ese grupo presentó una elevada carga tabáquica, considerada un factor de riesgo para enfermedades respiratorias crónicas.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del informe es que las pruebas de función pulmonar no evidenciaron un deterioro generalizado atribuible al humo ambiental. De las 272 espirometrías analizadas, la mayoría mostró valores conservados. Solo un 14 % presentó una capacidad vital forzada inferior al 80 % del valor esperado y un 11 % registró una relación VEF1/CVF inferior al 70 %, indicadores que pueden sugerir alteraciones respiratorias, aunque los especialistas aclaran que esos resultados no constituyen un diagnóstico por sí solos y requieren una evaluación médica individual y seguimiento clínico.





Asimismo, la medición de la saturación de oxígeno reveló que, en términos generales, la población evaluada mantenía una adecuada oxigenación en reposo, sin detectarse hipoxemia basal significativa al momento de la campaña.

En las conclusiones, Guillermo Montiel sostiene que la población estudiada presenta una combinación de factores de exposición respiratoria, una importante carga de síntomas y algunos casos con alteraciones funcionales que justifican controles posteriores. No obstante, los resultados obtenidos no permiten afirmar que exista un daño pulmonar generalizado provocado por el humo ambiental en la población evaluada.

El informe recomienda priorizar el seguimiento médico de las personas que presentaron síntomas persistentes, alteraciones en las espirometrías, antecedentes de enfermedades respiratorias o una elevada exposición al humo y al tabaco. También propone continuar desarrollando campañas de educación sanitaria, promover la reducción de la exposición al humo domiciliario, fortalecer las estrategias para dejar de fumar y consolidar un registro local que permita realizar un monitoreo continuo de la salud respiratoria de los habitantes de la Comarca del Paralelo 42.