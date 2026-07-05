Un estudio en la Comarca reveló alta presencia de síntomas respiratorios, pero sin evidencias de daño pulmonar generalizado por el humo ambiental

Noticias Del Bolson julio 05, 2026




Un informe elaborado por el médico Neumonologo Guillermo Montiel dio a conocer los resultados finales de la Campaña de Salud Respiratoria realizada entre el 22 y el 26 de junio de 2026 en la Comarca del Paralelo 42, con evaluaciones desarrolladas en Lago Puelo y en el Hospital de Área de El Bolsón. El estudio, impulsado por el grupo de vecinos "Lago Puelo Libre de Humo" y acompañado por instituciones locales, permitió evaluar a 278 personas de manera libre y voluntaria para conocer el estado de salud respiratoria de la población frente a la preocupación generada por la exposición al humo ambiental y domiciliario.

La campaña surgió como respuesta a la inquietud de numerosos vecinos por las consecuencias que pueden generar tanto las quemas invernales como los incendios forestales ocurridos durante los últimos años. Para ello se realizaron entrevistas clínicas, mediciones de signos vitales, estudios de función pulmonar mediante espirometrías y un relevamiento sobre hábitos de vida, enfermedades preexistentes y exposición al humo.

Entre los principales resultados, el informe señala que el 63 % de los participantes manifestó presentar tos y/o dificultad para respirar, convirtiéndose en uno de los hallazgos clínicos más importantes de la campaña. Además, el 60 % indicó padecer alguna enfermedad crónica y, dentro de ese grupo, las patologías respiratorias —como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y bronquitis crónica— representaron más de la mitad de los casos registrados.



En cuanto a la exposición al humo, el estudio determinó que los vecinos evaluados llevan en promedio más de dos décadas viviendo en la Comarca, una región donde existe una exposición recurrente al humo proveniente de incendios forestales y de la combustión de leña utilizada para calefaccionar los hogares durante el invierno. Precisamente, una proporción significativa de los participantes manifestó utilizar leña como combustible, principalmente para calefacción, situación que constituye otro factor de exposición respiratoria.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue el elevado porcentaje de fumadores. El 51 % de las personas evaluadas declaró consumir tabaco y una parte importante de ese grupo presentó una elevada carga tabáquica, considerada un factor de riesgo para enfermedades respiratorias crónicas.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del informe es que las pruebas de función pulmonar no evidenciaron un deterioro generalizado atribuible al humo ambiental. De las 272 espirometrías analizadas, la mayoría mostró valores conservados. Solo un 14 % presentó una capacidad vital forzada inferior al 80 % del valor esperado y un 11 % registró una relación VEF1/CVF inferior al 70 %, indicadores que pueden sugerir alteraciones respiratorias, aunque los especialistas aclaran que esos resultados no constituyen un diagnóstico por sí solos y requieren una evaluación médica individual y seguimiento clínico.



Asimismo, la medición de la saturación de oxígeno reveló que, en términos generales, la población evaluada mantenía una adecuada oxigenación en reposo, sin detectarse hipoxemia basal significativa al momento de la campaña.

En las conclusiones, Guillermo Montiel sostiene que la población estudiada presenta una combinación de factores de exposición respiratoria, una importante carga de síntomas y algunos casos con alteraciones funcionales que justifican controles posteriores. No obstante, los resultados obtenidos no permiten afirmar que exista un daño pulmonar generalizado provocado por el humo ambiental en la población evaluada.

El informe recomienda priorizar el seguimiento médico de las personas que presentaron síntomas persistentes, alteraciones en las espirometrías, antecedentes de enfermedades respiratorias o una elevada exposición al humo y al tabaco. También propone continuar desarrollando campañas de educación sanitaria, promover la reducción de la exposición al humo domiciliario, fortalecer las estrategias para dejar de fumar y consolidar un registro local que permita realizar un monitoreo continuo de la salud respiratoria de los habitantes de la Comarca del Paralelo 42.

 Conclusiones 
La campaña de salud respiratoria realizada en Lago Puelo y en el Hospital de Área de El Bolsón permitió identificar una población comunitaria con exposición respiratoria múltiple, elevada carga de síntomas respiratorios y presencia de alteraciones espirométricas en un subgrupo de vecinos. Los principales hallazgos fueron: • Se evaluaron 278 vecinos de la Comarca del Paralelo 42. 
• La población presentó una mediana de 17 años vividos en la comarca, lo que sugiere exposición ambiental prolongada. 
• Se identificó exposición domiciliaria a leña, especialmente vinculada a calefacción. • El 51 % de los vecinos evaluados fueron clasificados como fumadores. • El 60 % refirió alguna patología crónica conocida. 
• Las patologías respiratorias referidas representaron el 57 % de las enfermedades crónicas reportadas. • El 63 % de los vecinos refirió tos y/o disnea. 
• Se analizaron 272 espirometrías. 
• El 14 % presentó CVF menor al 80 % del valor teórico. 
• El 11 % presentó relación VEF1/CVF menor al 70 %. 
• La oxigenación basal en reposo fue globalmente conservada. Estos datos muestran la importancia de sostener estrategias de vigilancia, prevención, diagnóstico temprano y seguimiento respiratorio en la comunidad. 




Campaña de Salud Respiratoria - Comarca del Paralelo  Recomendaciones. 
Seguimiento clínico Se recomienda priorizar la evaluación médica de los vecinos que presentaron: • Síntomas respiratorios persistentes. • Relación VEF1/CVF menor al 70 %. • CVF menor al 80 % del valor teórico. • Antecedente de asma, EPOC o bronquitis crónica. 
• Alta carga tabáquica, especialmente mayor a 20 o 30 paquetes/año. • Exposición significativa a humo domiciliario o ambiental. 
 Prevención y educación comunitaria Se recomienda continuar con actividades de educación respiratoria comunitaria orientadas a: • Reconocer síntomas respiratorios de alarma. • Promover la consulta temprana. • Reducir exposición domiciliaria al humo de leña cuando sea posible. • Mejorar la ventilación de los hogares. • Promover estrategias de cesación tabáquica. • Informar sobre el impacto del humo ambiental y de incendios en la salud respiratoria. 
Fortalecimiento del trabajo local
 Se recomienda sostener el trabajo conjunto entre vecinos, organizaciones locales y el Hospital de Área de El Bolsón, con el objetivo de transformar esta campaña inicial en una estrategia de seguimiento y cuidado respiratorio de mayor continuidad. 
 Registro y monitoreo 
Se sugiere construir un registro local de personas evaluadas, especialmente de aquellas con síntomas respiratorios o alteraciones espirométricas, para facilitar el seguimiento longitudinal y evaluar la evolución de la salud respiratoria de la comunidad. 



Consideraciones finales 
La campaña de salud respiratoria en la Comarca del Paralelo 42 constituyó una experiencia comunitaria relevante, impulsada por vecinos y acompañada por instituciones locales de salud. Más allá de los resultados funcionales puntuales, la campaña permitió visibilizar una preocupación sanitaria concreta: la exposición al humo ambiental y domiciliario, la alta frecuencia de síntomas respiratorios y la necesidad de generar respuestas locales organizadas. Los datos obtenidos constituyen una primera aproximación descriptiva y pueden servir como base para futuras acciones de prevención, seguimiento clínico, investigación comunitaria y planificación sanitaria. 












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