Se esperan nuevas lluvias y nevadas en la Región Sur y la Cordillera: piden extremar las precauciones al viajar

En el inicio de las vacaciones de invierno, cuando aumenta de manera considerable la circulación de vehículos por las rutas nacionales 23 y 40, las autoridades difundieron un nuevo pronóstico que anticipa lluvias, nevadas y condiciones de circulación complejas en distintos sectores de Río Negro.

Para la Región Sur, sobre la Ruta Nacional 23, durante este miércoles continuará la inestabilidad con lluvias en toda la zona. En tanto, para el jueves se esperan nevadas desde Sierra Colorada hasta Maquinchao, mientras que el viernes el fenómeno se desplazará desde Ingeniero Jacobacci hacia Dina Huapi, alcanzando además la Ruta Provincial 1s40, tanto en su tramo norte como sur. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta por nevadas para el centro de la provincia.

En la Ruta Nacional 40, por su parte, continúan las alertas por lluvias y nevadas. Durante las primeras horas de este miércoles comenzó a nevar en los sectores de mayor altura y se prevé que las precipitaciones níveas continúen con distinta intensidad durante la tarde, la noche y la madrugada.

El pronóstico también indica que durante la mañana del jueves podrían registrarse bancos de niebla en la zona cordillerana, mientras que desde el viernes volverán las nevadas en los sectores altos de la RN40.

Ante este panorama, se recomienda a quienes deban viajar consultar el estado actualizado de las rutas, circular con extrema precaución, reducir la velocidad, llevar cadenas cuando corresponda y verificar previamente las condiciones mecánicas del vehículo para evitar inconvenientes durante el trayecto.