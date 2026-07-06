Implementarán un operativo especial de seguridad por los posibles festejos de la Selección Argentina



La Unidad 12, junto con la Patrulla de Zona, implementará un operativo especial de seguridad ante los posibles festejos que puedan desarrollarse en El Bolsón durante los próximos partidos de la Selección Argentina. La Unidad 12, junto con la Patrulla de Zona, implementará un operativo especial de seguridad ante los posibles festejos que puedan desarrollarse en El Bolsón durante los próximos partidos de la Selección Argentina.





La medida fue adelantada por Campillay, quien explicó que el objetivo principal será prevenir inconvenientes y garantizar que las celebraciones se realicen de manera ordenada y segura. En ese sentido, recordó que en festejos anteriores se registraron situaciones de riesgo, como maniobras peligrosas, colisiones entre vehículos y la caída de un motociclista, hecho que además dificultó el ingreso de una ambulancia para asistir al herido.





Como parte del plan preventivo, se realizarán cortes de tránsito en el sector de Plaza Pagano, con el propósito de que ese espacio quede destinado exclusivamente a la circulación peatonal. De esta manera, se busca evitar la presencia de vehículos en una zona donde habitualmente se concentran vecinos y familias para celebrar.

Los desvíos vehiculares comprenderán el perímetro delimitado por las calles Pellegrini, Roca, Dorrego y Onelli. La medida apunta a generar un área segura para los festejos, reducir riesgos para las personas y permitir que los servicios de emergencia puedan trabajar sin obstáculos en caso de ser necesario.





Desde la Policía solicitaron la colaboración de la comunidad para respetar las restricciones de circulación y acompañar las medidas preventivas. El objetivo es que los vecinos puedan disfrutar de los partidos y eventuales celebraciones de la Selección Argentina en un marco de tranquilidad, responsabilidad y seguridad para todos.