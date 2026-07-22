Alerta por nieve para el jueves 23 de julio



El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta por nieve para la tarde/noche del jueves 23 de julio. Se prevén acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 cm en zona cordillerana y entre 10 y 30 cm en zonas más bajas. El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta por nieve para la tarde/noche del jueves 23 de julio. Se prevén acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 cm en zona cordillerana y entre 10 y 30 cm en zonas más bajas.





Se solicita permanecer atentos a cierres preventivos en diversas áreas. Chequear en el Registro de Trekking donde se encuentra la información de las sendas cerradas o abiertas. Circular con vehículos preparados para estas condiciones y portar cadenas.





●Informarse en Vialidad Nacional el estado de rutas nacionales, provinciales, y caminos https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas





●Informarse en el Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos y estados de alerta, en https://www.smn.gob.ar/





●Informarse sobre los refugios abiertos o cerrados en https://www.clubandino.org





●Informarse sobre el peligro de avalanchas en https://www.avalanchas.com.ar/





Tomando en cuenta que en los ambientes naturales y caminos de montaña, las diferentes contingencias climáticas generan alteraciones que conllevan riesgos para las personas, resulta indispensable informarse sobre todas las recomendaciones de seguridad, quedando bajo absoluta responsabilidad de los prestadores turísticos y visitantes no respetar las indicaciones, y consultar todas las recomendaciones e información para esta época del año en el siguiente link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BC55ysxFVBpXGYoAxTUS49Z153oQ2MoMM5H4yko1darphVtNEVwsoaCsa8UYBYuAl&id=100064545198746





Solicitamos la colaboración para mitigar amenazas y peligros característicos de zonas agrestes, así como para resguardar la integridad física de todas aquellas personas que visitan y/o desarrollan actividades laborales en Parques y Reservas.