Las escuelas de Río Negro se preparan para la vuelta a clases

Finaliza el receso de invierno y con el, concluyen los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que el Gobierno de Río Negro realizó en las escuelas rionegrinas para que las mismas estén en condiciones para la vuelta a clases de miles de estudiantes rionegrinos.

Estas tareas fueron planificados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos a través de cada uno de los Consejos Escolares, continuando un trabajo que se lleva a cabo durante todo el año y se intensifica durante los recesos aprovechando la ausencia de la comunidad educativa.

La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos recorrió escuelas del Valle Inferior, Alto Valle y Zona Andina para acompañar a los equipos técnicos de los Consejos en el desarrollo de las tareas.

En ese sentido, Campos señaló "Estuvimos trabajando durante todo el receso invernal en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento ya sea correctivo y preventivo, como también en lo que refiere a sanitización. Tengamos en cuenta que durante el receso de invierno al igual que en el receso de verano son los únicos momentos en que el edificio escolar se encuentra libre por lo que aprovechamos para ingresar y revisar instalaciones de gas, de electricidad y sanitarias. En eso ha consistido nuestro trabajo en todos los edificios", indicó

Las actividades planificadas por cada Consejo refieren también a las particularidades de las zonas. Además de las tareas mencionadas, se agrega la limpieza de canaletas, desmalezamiento y limpieza de tanques de aguas, entre otras.

"Hemos trabajado en todos esos rubros durante el receso invernal para que el lunes al inicio de la segunda etapa del año nuestras escuelas puedan ofrecer los mejores espacios para recibir a nuestros estudiantes" comentó Campos