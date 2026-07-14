Bomberos de El Hoyo agradecieron a quienes hicieron posible la puesta en servicio del Móvil 20

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo expresó un especial reconocimiento a las personas y empresas que colaboraron de manera solidaria para dejar completamente operativo el nuevo Móvil 20, una unidad incorporada recientemente al parque automotor de la institución gracias a una donación de Pan American Energy (PAE).





Desde la institución destacaron que, además de la incorporación del vehículo, fue necesario realizar una importante tarea de acondicionamiento para que pudiera entrar en servicio y fortalecer la capacidad de respuesta ante las distintas emergencias que atiende el cuerpo activo.





En ese sentido, los bomberos agradecieron especialmente a Servicio Mecánico Ale, de Alejandro y Walter, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, por el tiempo, los materiales y la mano de obra aportados para el armado, la reparación y la calibración de la unidad, trabajos que permitieron dejar el móvil en condiciones óptimas para su funcionamiento.





También hicieron extensivo el reconocimiento al Departamento de Comunicaciones de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, cuyos integrantes estuvieron a cargo de la instalación del equipo de comunicación VHF, un elemento esencial para garantizar la operatividad y la coordinación del vehículo durante las intervenciones.





El agradecimiento alcanzó además a Electrónica Rivadavia, de Guillermo Calvo, y a Mariano Moyano, quienes colaboraron con la instalación del barral lumínico, la sirena y el ploteo institucional, dotando a la unidad del equipamiento necesario para cumplir con los estándares operativos del cuartel.





Desde Bomberos Voluntarios remarcaron que cada uno de estos aportes representa muchas horas de trabajo, conocimientos técnicos y un fuerte compromiso con la institución y con la comunidad. En ese marco, destacaron que la colaboración desinteresada de particulares y empresas hizo posible que el Móvil 20 hoy se encuentre plenamente operativo y forme parte de los recursos disponibles para responder a las emergencias que se presentan en la localidad y la región.





Finalmente, la institución reiteró su profundo agradecimiento a todos quienes acompañaron este proceso, subrayando que este tipo de gestos fortalecen el trabajo de los bomberos voluntarios y contribuyen directamente a mejorar el servicio que se brinda diariamente a la comunidad.