Río Negro inició la temporada de invierno con grandes expectativas

Con grandes expectativas, producto de las condiciones climáticas con la caída de nieve, sumadas a inversiones en infraestructura y un alto nivel de conectividad aérea, Río Negro transita un gran inicio del receso invernal en su región cordillerana. La combinación de estos factores, garantizan la seguridad y la previsibilidad operativa en los principales centros de esquí del territorio.

Bariloche transita la temporada de invierno con muy buenas expectativas, impulsada por la conectividad aérea récord con Brasil, el movimiento sostenido de reservas y el atractivo que mantiene la ciudad como uno de los principales destinos de nieve de Sudamérica.





La nieve empezó a llegar a la montaña y el clima de temporada ya se siente en la ciudad. En ese contexto, Cerro Catedral realizó su apertura parcial, con la habilitación de algunos sectores, mientras continúa el trabajo en el centro de esquí para acompañar el desarrollo de la temporada invernal 2026.





“Tenemos muy buenas expectativas. Bariloche vuelve a estar entre los destinos más elegidos del invierno y eso se nota en el nivel de consultas, en las reservas y en la conectividad que vamos a tener esta temporada”, señalaron desde el Municipio.





Además de la montaña, la ciudad ofrece una amplia variedad de actividades para quienes buscan completar su viaje: excursiones, caminatas, miradores, paseos por el centro, restaurantes de cocina patagónica y experiencias vinculadas al bienestar y la naturaleza.





La gastronomía también ocupa un lugar importante en la experiencia de los visitantes. Chocolates, cervezas artesanales, cocina regional, productos patagónicos y restaurantes de montaña forman parte de una oferta que acompaña el movimiento turístico y refuerza el perfil de Bariloche como destino integral.





A nivel de infraestructura de montaña, el Cerro Catedral consolida una fuerte inversión que supera los U$S 40 millones en los últimos años. Esta planificación estratégica permitió incorporar nuevos medios de elevación que incrementaron la capacidad de transporte a más de 35.000 esquiadores por hora. Para mitigar las variables climáticas y dar total previsibilidad a la operación, el centro dispone del sistema de fabricación de nieve con 40 cañones que garantizan la cobertura continua de 12 hectáreas entre la zona intermedia y la base. El esquema logístico se complementa con una flota renovada de 15 máquinas pisapistas y un sistema avanzado para el control de avalanchas.





La conectividad aérea hacia el destino se presenta robusta, sumando a los vuelos nacionales un fuerte despliegue de frecuencias internacionales directas desde Brasil operadas por diversas aerolíneas para este invierno 2026:





Aerolíneas Argentinas: 7 frecuencias semanales desde San Pablo-Guarulhos

LATAM Airlines: 10 frecuencias semanales directas desde San Pablo-Guarulhos

Azul: 7 frecuencias semanales desde San Pablo-Campinas sumando además 2 frecuencias semanales desde Belo Horizonte y 2 desde Porto Alegre

GOL: 4 frecuencias semanales directas desde San Pablo-Guarulhos

SKY: 4 frecuencias semanales desde San Pablo con escala en Santiago de Chile

Por su parte, El Bolsón vive a pleno el inicio de su temporada invernal, apuntalado por el crecimiento de Laderas Cerro Perito Moreno. El centro invernal expandió su capacidad operativa mediante un plan integral que contempla su nueva telesilla cuádruple, diseñada para conectar de forma directa la base con la cota de 1.450 metros sobre el nivel del mar, agilizando notablemente el flujo de deportistas.





Asimismo, el complejo reforzó la cobertura de nieve técnica en el sector de principiantes mediante la incorporación de nuevos cañones de última generación, alcanzando un total de 17 dispositivos operativos desde los 1.300 metros de altitud. La oferta de servicios invernales se amplió también a ocho puntos gastronómicos y una mayor infraestructura de alojamiento que revalorizó el histórico Refugio Albrecht Rudolph.





La propuesta de El Bolsón se complementa fuera de las pistas con una agenda vinculada al turismo de bienestar, paseos holísticos y descanso en entornos naturales. El centro de la ciudad mantiene activa su tradicional Feria Regional de artesanos y su Ruta Productiva que invita a recorrer establecimientos dedicados a la elaboración de lúpulo, cervezas artesanales, dulces y quesos locales, conformando un producto integral y de alta calidad para el turismo familiar.





A pocos kilómetros de Bariloche, Dina Huapi transita el período invernal registrando un 70% de ocupación en sus plazas. La localidad se posiciona como una alternativa atractiva para los viajeros que priorizan la tranquilidad y los paisajes naturales de la estepa patagónica, sin perder la cercanía con los centros de esquí de la región. El perfil del destino destaca por su oferta gastronómica, las chocolaterías tradicionales, las actividades de aventura en Cerro Leones y un circuito en crecimiento de destilerías de bebidas de autor que abarca opciones locales de whisky, gin y vermut.