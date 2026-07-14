Río Negro amplía la capacidad del puerto para la etapa energética

La llegada del buque marcará la puesta en funcionamiento de una nueva capacidad operativa para el puerto rionegrino y será el resultado de las gestiones articuladas por la Secretaría de Puertos entre Servicios Portuarios Patagonia Norte y la Prefectura Naval Argentina.





El proceso incluyó la presentación de estudios técnicos específicos, inspecciones y el cumplimiento de los requisitos operativos y de seguridad establecidos por la autoridad marítima.





Como resultado, Prefectura autorizó el amarre en el Sitio 1 del Muelle de Ultramar de embarcaciones de hasta 200 metros de eslora y 50.000 toneladas de desplazamiento, ampliando las posibilidades logísticas y comerciales de San Antonio Este.





El primero de once buques

El VIGOR OL será la primera embarcación en utilizar la nueva autorización. Se trata de un buque de carga construido en 2025, de bandera liberiana, que mide 183 metros de eslora y 31 metros de manga.





La nave partió de India a comienzos de julio y trasladará 3.640 caños destinados a Southern Energy S.A. (SESA) para el desarrollo del San Matías Pipeline. Será el primero de los 11 buques previstos para abastecer esta etapa del proyecto.





Una vez descargados, los caños serán trasladados a la plazoleta de 20 hectáreas especialmente acondicionada dentro del predio portuario de San Antonio Este, donde permanecerán acopiados hasta su utilización.





Un puerto preparado para lo que viene

La ampliación de la eslora habilitada fortalece la capacidad del puerto para recibir embarcaciones de mayor porte y acompañar el crecimiento de la actividad energética, logística y productiva de la región Atlántica.





No se trata de una acción aislada, sino de una gestión concreta para preparar la infraestructura provincial frente al movimiento que generarán las nuevas inversiones. El proyecto prevé un gasoducto dedicado de 471 kilómetros que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina, como parte del esquema de producción y exportación de Gas Natural Licuado desde el Golfo San Matías.





La llegada de los caños representa un nuevo avance del proyecto de Southern Energy, que contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción y una inversión superior a los USD 15.000 millones. Su desarrollo permitirá ampliar la actividad portuaria, generar oportunidades para empresas y trabajadores locales y consolidar a Río Negro como puerta de salida de la energía argentina al mundo.

En la primera quincena de agosto, el Puerto de San Antonio Este recibirá al carguero VIGOR OL con 3.640 caños para el San Matías Pipeline, tras la gestión provincial que habilitó el ingreso de buques de hasta 200 metros de eslora.