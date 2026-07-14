Expulsan del país un ciudadano chileno. Bariloche



Este martes se dispuso el cese de la prisión preventiva de un ciudadano chileno para hacer efectiva su deportación inmediata. El hombre estaba detenido en prisión preventiva en Bariloche por un intento de robo y la Dirección Nacional de Migraciones detectó que había ingresado a la Argentina de forma ilegal. La resolución establece que el imputado tendrá prohibido el ingreso al país por un plazo de ocho años. Este martes se dispuso el cese de la prisión preventiva de un ciudadano chileno para hacer efectiva su deportación inmediata. El hombre estaba detenido en prisión preventiva en Bariloche por un intento de robo y la Dirección Nacional de Migraciones detectó que había ingresado a la Argentina de forma ilegal. La resolución establece que el imputado tendrá prohibido el ingreso al país por un plazo de ocho años.





El hecho que originó la causa ocurrió el pasado 7 de julio. Según detalló el fiscal del caso, Gerardo Miranda, el acusado junto a otras tres personas rompieron el vidrio de una vivienda para robar elementos de valor, entre ellos una mochila con una consola Playstation. La policía redujo a dos de los sospechosos en las inmediaciones del lugar, mientras que los restantes escaparon hacia una zona boscosa.





Tras la detención, la fiscalía imputó al hombre por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal trabajó en conjunto con Gendarmería Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que confirmó la situación migratoria irregular del detenido, quien tiene domicilio en Santiago de Chile.





Ante este escenario, y bajo el marco de la Ley Nacional de Migraciones 25.871, las autoridades judiciales y migratorias resolvieron la expulsión del ciudadano a su país de origen.





Para ejecutar la medida, el fiscal Miranda solicitó formalmente interrumpir la prisión preventiva, un paso burocrático necesario para dejar al imputado a disposición de las fuerzas de seguridad nacionales encargadas del traslado.

Fuente: Ministerio Público Fiscal