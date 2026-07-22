Campañas para la prevención de incendios

Noticias Del Bolson julio 22, 2026


En el marco de las campañas para la prevención de incendios interfase, se realizará una nueva Jornada de prevención y capacitación, orientada a fortalecer las buenas prácticas en el manejo de equipos y herramientas.

Durante el encuentro, que se realizará este sábado 1 de agosto de 10 a 13 horas en el Club San Martín, se abordarán temas fundamentales como el correcto funcionamiento y mantenimiento de grupos electrógenos y motobombas, la manipulación segura de quemas controladas y las medidas esenciales para la prevención de incendios en ámbitos rurales y urbanos.

La jornada es abierta y gratuita para todo el público, sin necesidad de inscripción previa, y contará con el acompañamiento de los Bomberos Voluntarios de El Hoyo y la Brigada Provincial de Incendios forestales, quienes compartirán conocimientos prácticos y responderán consultas de los asistentes.

La invitación es extensiva a toda la comunidad que desee sumar herramientas para el cuidado propio y del entorno.













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