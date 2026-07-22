En el marco de las campañas para la prevención de incendios interfase, se realizará una nueva Jornada de prevención y capacitación, orientada a fortalecer las buenas prácticas en el manejo de equipos y herramientas.





Durante el encuentro, que se realizará este sábado 1 de agosto de 10 a 13 horas en el Club San Martín, se abordarán temas fundamentales como el correcto funcionamiento y mantenimiento de grupos electrógenos y motobombas, la manipulación segura de quemas controladas y las medidas esenciales para la prevención de incendios en ámbitos rurales y urbanos.





La jornada es abierta y gratuita para todo el público, sin necesidad de inscripción previa, y contará con el acompañamiento de los Bomberos Voluntarios de El Hoyo y la Brigada Provincial de Incendios forestales, quienes compartirán conocimientos prácticos y responderán consultas de los asistentes.





La invitación es extensiva a toda la comunidad que desee sumar herramientas para el cuidado propio y del entorno.