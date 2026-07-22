Chubut y Río Negro sellan un acuerdo histórico para garantizar el abastecimiento eléctrico de la Comarca Andina





Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezaron este miércoles la firma de un acuerdo considerado histórico para ambas provincias, que pone fin a un conflicto de más de 25 años y permitirá avanzar en una obra de infraestructura energética clave para garantizar un suministro eléctrico más seguro y confiable en la Comarca Andina y el noroeste chubutense.





La actividad se desarrolló en la Casa del Bicentenario, donde ambos mandatarios fueron recibidos por autoridades locales para rubricar un convenio de asistencia y cooperación que contempla una inversión superior a los 17 mil millones de pesos y que busca resolver de manera definitiva una problemática que durante décadas afectó a miles de vecinos de la región.





En el ingreso al acto, el gobernador Ignacio Torres destacó la importancia del entendimiento alcanzado entre ambas provincias y remarcó que se trata de una solución largamente esperada.





"La verdad estamos muy contentos. Recién hablábamos con Alberto y coincidíamos en que este es un acuerdo histórico, porque estamos hablando de un conflicto que lleva 25 años, prácticamente un cuarto de siglo entre las dos provincias, y que hoy se resuelve de la mejor manera", expresó.





Torres también puso en valor la decisión política del gobernador Alberto Weretilneck y el trabajo conjunto de los equipos técnicos que durante varios meses avanzaron en las negociaciones para transformar un antiguo litigio en una oportunidad de desarrollo para toda la región.





El mandatario chubutense explicó que el convenio no solo permite dejar atrás una disputa administrativa e institucional, sino que además hace posible ejecutar una obra estratégica que modificará de manera profunda la infraestructura eléctrica de la Comarca Andina.





En ese sentido recordó que durante años Lago Puelo fue identificada por los frecuentes problemas en el suministro eléctrico.





"Hace algunos años se hablaba de Lago Puelo como la capital nacional de los cortes de luz", señaló.





Torres repasó además las inversiones que ya se realizaron para fortalecer el sistema energético regional, entre ellas la Estación Transformadora El Coihue, la línea de 33 kV, la Estación Transformadora Golondrinas y el recambio de transformadores.





A esas obras se suma ahora una nueva inversión, que será ejecutada por el Gobierno de Río Negro y demandará más de 17 mil millones de pesos.





"Esta obra va a cerrar un círculo de infraestructura eléctrica que le va a permitir a toda la comarca terminar con esos padecimientos de cortes de luz que desde hace tantos años vienen sufriendo los vecinos", afirmó.





El gobernador destacó que disponer de un servicio eléctrico estable y de calidad representa mucho más que una mejora técnica, ya que constituye una herramienta fundamental para el crecimiento económico y social de la región.





"Esto beneficia al sector productivo, al turismo y también a cada familia. Tener energía de calidad, en tiempo y forma, significa un salto enorme para el desarrollo de toda la Comarca Andina", sostuvo.





Asimismo, Torres consideró que el acuerdo alcanzado constituye un ejemplo de cooperación entre provincias y resaltó que no es habitual que dos jurisdicciones avancen conjuntamente en obras de semejante magnitud para resolver problemas estructurales vinculados a servicios esenciales.





"Hoy estamos resolviendo un litigio histórico y, al mismo tiempo, garantizando un servicio básico indispensable como la energía. Es una decisión que mejora la calidad de vida de las familias y genera las condiciones necesarias para seguir creciendo", concluyó.





Con la firma de este convenio, Chubut y Río Negro consolidan una estrategia conjunta destinada a fortalecer la infraestructura energética regional, brindando mayor previsibilidad al sistema eléctrico y sentando las bases para acompañar el crecimiento poblacional, productivo y turístico de toda la Comarca Andina, una de las zonas que durante décadas padeció reiterados inconvenientes en el suministro de energía.