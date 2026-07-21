Castraciones gratuitas: este sábado el programa municipal llega a Loma del Medio

El programa de castración y desparasitación gratuita de mascotas que impulsa la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de El Bolsón continúa recorriendo los barrios de la localidad. Este fin de semana será el turno del barrio Loma del Medio, donde se realizarán cerca de 70 intervenciones con el objetivo de seguir promoviendo la tenencia responsable y el control de la población animal.

Felicitas Lazarte destacó la importancia de acercar este servicio a los distintos centros comunitarios, especialmente en aquellos sectores donde existe una mayor demanda.





"Siempre venimos a todos los centros comunitarios y a los barrios que más lo necesitan. En Loma del Medio se trabaja muchísimo, sobre todo con perros y gatos, y la respuesta de los vecinos siempre es muy buena", señaló.





Lazarte remarcó además el impacto que ha tenido el programa desde su puesta en marcha hace seis años. Según explicó, durante ese período se realizaron cerca de 2.000 castraciones, una cifra que representa miles de nacimientos evitados y una importante reducción de futuros problemas vinculados a la sobrepoblación de animales.





"Es una cantidad enorme de problemas que se evitaron. Eso es lo que tenemos que pensar: con cada castración se previenen futuras camadas y se mejora la calidad de vida tanto de los animales como de la comunidad", sostuvo.





La jornada se desarrollará este sábado en el Centro Comunitario de Loma del Medio . Los turnos comenzarán a las 10 de la mañana y el equipo trabajará hasta completar aproximadamente 70 castraciones programadas para la jornada.





Desde el área de Medio Ambiente recordaron que es fundamental contar con un turno previo, ya que esto permite organizar el trabajo y llevar un control preciso de la cantidad de animales atendidos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los vecinos interesados todavía pueden consultar por los últimos lugares disponibles.





Con estas campañas itinerantes, el Municipio continúa fortaleciendo una política pública que busca fomentar la tenencia responsable de mascotas, prevenir el abandono y controlar de manera ética el crecimiento de la población canina y felina en los distintos barrios de El Bolsón.