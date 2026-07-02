Coopetel celebró el Día Internacional del Cooperativismo reafirmando su compromiso con el desarrollo regional y el crecimiento solidario



En el marco del Día Internacional del Cooperativismo, referentes de Coopetel destacaron el rol que cumple el modelo cooperativo como herramienta para generar oportunidades, fortalecer el entramado social y brindar respuestas concretas a las necesidades de las comunidades de la Comarca Andina. Pamela Cámara y el presidente de la cooperativa, Marcelo Contardi, reflexionaron sobre el presente de la entidad, su proyección y los desafíos que enfrenta en un contexto económico complejo. En el marco del Día Internacional del Cooperativismo, referentes de Coopetel destacaron el rol que cumple el modelo cooperativo como herramienta para generar oportunidades, fortalecer el entramado social y brindar respuestas concretas a las necesidades de las comunidades de la Comarca Andina. Pamela Cámara y el presidente de la cooperativa, Marcelo Contardi, reflexionaron sobre el presente de la entidad, su proyección y los desafíos que enfrenta en un contexto económico complejo.





Pamela Cámara remarcó que el cooperativismo representa una forma diferente de construir comunidad, basada en la colaboración y en la búsqueda de soluciones colectivas. Explicó que el trabajo de Coopetel trasciende la prestación de servicios de telecomunicaciones y energía, ya que también apunta a generar nuevos espacios y oportunidades para el desarrollo de las personas y las organizaciones.





En ese sentido, señaló que la cooperativa ha ampliado su mirada más allá de El Bolsón para trabajar en toda la Comarca Andina e incluso en otras regiones donde existen necesidades que, muchas veces, no encuentran respuestas desde una lógica exclusivamente empresarial.





"Hay mucho trabajo por hacer y muchas veces, cuando todo se piensa únicamente desde una lógica empresarial, quedan de lado las necesidades de los pobladores y pobladoras, algo muy común en la Patagonia", expresó Cámara, al destacar que la estructura cooperativa permite organizarse para brindar servicios, generar producción, promover el trabajo y construir beneficios colectivos.





La referente también recordó que uno de los principios fundamentales del cooperativismo es la colaboración entre cooperativas. En ese marco, explicó que Coopetel integra la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina (FECSA), desde donde se acompaña a nuevos grupos que buscan conformar cooperativas u organizaciones civiles.





Ese acompañamiento incluye asesoramiento sobre aspectos organizativos, administrativos y legales, además del intercambio de experiencias con entidades que ya cuentan con trayectoria en el sector.





Asimismo, destacó que la cooperativa mantiene un trabajo permanente junto a clubes deportivos, juntas vecinales, bibliotecas y otras organizaciones comunitarias, ofreciendo herramientas concretas como el acceso a internet, un servicio que consideran fundamental para garantizar el estudio, las capacitaciones, el acceso a la información y la realización de trámites administrativos.





Por su parte, el presidente de Coopetel, Marcelo Contardi, afirmó que la cooperativa atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia, impulsando nuevos proyectos y ampliando su presencia regional pese al difícil escenario económico que atraviesa el país.





Contardi explicó que el contexto actual presenta una fuerte contracción económica que afecta a toda la comunidad y a las distintas actividades productivas. Sin embargo, sostuvo que la decisión de la cooperativa fue responder a esa realidad con una estrategia de expansión.





"Nosotros desafiamos esa situación con crecimiento", afirmó, al señalar que la entidad apuesta a ampliar la cobertura territorial, incorporar nuevos servicios y fortalecer su logística para garantizar la continuidad laboral de todos sus trabajadores y seguir llegando con soluciones a más vecinos.





El dirigente destacó que esa decisión estratégica permitirá alcanzar durante este año un nivel de crecimiento que calificó como histórico para la institución.





Entre los proyectos más importantes mencionó el acuerdo firmado con la Provincia del Chubut para la instalación de 18 plantas de distribución de gas, una iniciativa que consideró de enorme impacto social para numerosas localidades de la región.





Según explicó, el proyecto representa una respuesta concreta a una deuda histórica con poblaciones patagónicas que durante décadas dependieron exclusivamente de la leña para calefaccionarse, afrontando grandes dificultades tanto para conseguirla como para conservarla durante el invierno.





Contardi sostuvo que resulta una contradicción que localidades ubicadas en una de las principales regiones productoras de gas del país aún no cuenten con acceso a ese recurso esencial, y afirmó que el proyecto permitirá comenzar a revertir esa situación.





En ese marco, aseguró que Coopetel asumió el desafío de llevar adelante esa transformación convencida de que el cooperativismo debe estar al servicio de las comunidades, generando soluciones concretas allí donde muchas veces otros actores no llegan.





En un nuevo Día Internacional del Cooperativismo, los referentes de la entidad coincidieron en destacar que el crecimiento de Coopetel no se mide únicamente por la incorporación de nuevos servicios o proyectos, sino también por su capacidad para fortalecer los vínculos comunitarios, acompañar a otras organizaciones y promover un modelo de desarrollo basado en la solidaridad, la participación y el compromiso con el territorio.