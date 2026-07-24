Detuvieron en Estados Unidos a Juan Manuel Reverter, principal acusado por el femicidio de Agostina Jalabert

A través del entorno familiar de la joven víctima, la aprehensión del viedmense se concretó alrededor de las 7:30 de la mañana en el condado de Deschutes, en el centro del estado de Oregón, mediante un operativo conjunto de fuerzas federales e internacionales.





La información sobre la captura fue dada a conocer de manera exclusiva por el portal informativo estadounidense Fox 12 Oregón, citando reportes oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).





El arresto de Reverter fue el resultado de un trabajo coordinado en el que intervinieron efectivos del Servicio de Alguaciles, la oficina de Interpol Washington, la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza estadounidense.





El imputado era buscado intensamente tras el crimen ocurrido el 18 de febrero de 2023 en un departamento de la localidad turística de Playa del Carmen, en el estado mexicano de Quintana Roo.





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De acuerdo con la investigación que sostienen las autoridades mexicanas y las agencias de seguridad involucradas, Reverter habría asesinado a la joven oriunda de Carmen de Patagones y posteriormente manipuló la escena del crimen y la posición del cuerpo con la clara intención de simular un suicidio.





A la espera de los pasos procesales

Por el momento, las autoridades norteamericanas no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se encontraba el acusado al momento de ser cercado por los agentes federales, ni sobre los plazos para su posterior extradición a México. Desde los organismos de seguridad estadounidenses solicitaron que cualquier persona que disponga de información adicional sobre el caso se ponga en contacto con el Servicio de Alguaciles.

La noticia del arresto genera un fuerte impacto tanto en Carmen de Patagones como en Viedma, donde la familia de la joven mantuvo una incansable lucha para visibilizar el caso y exigir la localización de Reverter para que rinda cuentas ante la Justicia.





El hallazgo del cuerpo

Agostina fue encontrada sin vida el 18 de febrero de 2023 en un departamento de Playa del Carmen, México, y su familia comenzó a pedir que el caso se investigara como un posible femicidio.





Oriunda de Carmen de Patagones, la joven fue hallada por su hermana Candela en el domicilio que compartían en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en el estado de Quintana Roo, en el que las hermanas vivían desde septiembre de 2022.







A fines de diciembre, "el ex novio de Agostina fue a visitarla para pasar las fiestas, se reconciliaron y él se quedó a vivir con ambas".

En las primeras indagatorias, Candela dijo que llegó a la propiedad y la encontró cerrada, algo que no era frecuente. La noche previa, el guardia de seguridad del condominio había advertido que los multarían debido a que esa noche los vecinos habían llamado a la Policía en dos oportunidades por ruidos, peleas y gritos que se escuchaban desde el departamento.





Finalmente, Reverter abrió la puerta, Candela le preguntó por su hermana y él dijo que estaba durmiendo. La buscó en las habitaciones y no la encontró, hasta que llegó al baño y se topó con la peor escena de su vida: Agostina estaba atada con un cinturón del toallero de mano.





El cuerpo de Agostina presentaba dos o tres magullones, signos de haber tenido una pelea con su exnovio. Además, pericias indicaron que el cadáver no estaba en una posición ni altura compatibles con un aparente suicidio. La justicia mexicana, según el reproche de la familia Jalabert, se apuró en descartar la hipótesis de femicidio y se perdieron elementos claves para la primera reconstrucción de los hechos.