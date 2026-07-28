Docentes de Río Negro cumplen la sexta jornada de paro y reclaman la reapertura urgente de paritarias



La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) lleva adelante una nueva jornada de paro en toda la provincia en el marco del plan de lucha impulsado por el gremio, que reclama la urgente convocatoria a paritarias y respuestas a una serie de problemáticas que, según sostienen, afectan al sistema educativo. En la Zona Andina Sur, la medida se desarrolla en un contexto particular debido a la suspensión de clases por las intensas nevadas que afectaron a gran parte de la región. La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) lleva adelante una nueva jornada de paro en toda la provincia en el marco del plan de lucha impulsado por el gremio, que reclama la urgente convocatoria a paritarias y respuestas a una serie de problemáticas que, según sostienen, afectan al sistema educativo. En la Zona Andina Sur, la medida se desarrolla en un contexto particular debido a la suspensión de clases por las intensas nevadas que afectaron a gran parte de la región.





El secretario de UNTER de la Regional Andina Sur, Aníbal Fernández, explicó que la protesta coincide con la suspensión de actividades escolares dispuesta por las condiciones climáticas, aunque remarcó que el paro continúa vigente y que el reclamo docente mantiene plena vigencia.





"En nuestra localidad y en gran parte de la región, como El Bolsón, Bariloche y otras ciudades de Río Negro, durante la jornada de ayer hubo suspensión total de clases y hoy por la mañana también continúan suspendidas, con algunas excepciones. Por eso la medida de fuerza aquí se vive de una manera particular, ya que no hubo actividad escolar", señaló.





No obstante, Fernández remarcó que la situación climática no modifica el reclamo que impulsa el sindicato. "La idea de salir a comunicarnos a través de los medios es recordar que, más allá de la nieve y de todas las complicaciones para circular, la docencia rionegrina está llevando adelante estas jornadas de paro", expresó.





El dirigente sindical indicó que, mientras en la cordillera las condiciones meteorológicas marcaron la jornada, en el resto de la provincia las actividades gremiales se desarrollaron con normalidad. En ese sentido, destacó la movilización realizada en Viedma, donde docentes llevaron adelante una permanencia frente al Ministerio de Educación para exigir respuestas del Gobierno provincial.





Fernández cuestionó la falta de convocatoria a una nueva negociación salarial y sostuvo que la demora en reabrir las paritarias profundiza el conflicto. "Se volvió a reclamar una paritaria que viene siendo negada y demorada, con el objetivo de encontrar soluciones a los muchos problemas que hoy atraviesa el sistema educativo", afirmó.





Si bien reconoció que el reclamo salarial es uno de los puntos que mayor repercusión tiene entre los trabajadores de la educación, aclaró que la protesta abarca una agenda mucho más amplia. "La cuestión salarial es la que más resuena permanentemente, pero no es el único problema. También seguimos reclamando por la infraestructura escolar, por las deficiencias que presenta la obra social IPROSS y por distintas situaciones vinculadas a los sistemas de auditorías privadas, que no están dando las respuestas que necesitan los trabajadores", sostuvo.





Desde UNTER insistieron en que el conflicto solo podrá resolverse mediante el diálogo y la apertura de una mesa de negociación que permita abordar tanto la recomposición salarial como las distintas demandas vinculadas a las condiciones laborales y al funcionamiento del sistema educativo provincial.





La medida de fuerza se enmarca en el plan de lucha definido por el gremio docente y constituye la sexta jornada de paro, mientras continúa el reclamo para que el Gobierno de Río Negro convoque a una nueva instancia paritaria y dé respuesta a los planteos que, según la organización sindical, afectan el normal desarrollo de la educación pública en la provincia.