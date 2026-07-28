Los ejes del convenio que une a Río Negro con el Hospital Italiano

En materia asistencial, se prevé la articulación de mecanismos para la derivación de pacientes que requieran prácticas de alta complejidad, como trasplantes, cirugías cardiovasculares, neurocirugía o tratamientos oncológicos. Además, incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas, acceder a segundas opiniones médicas y efectuar el seguimiento posterior a las internaciones mediante videoconsultas, favoreciendo la continuidad del cuidado desde Río Negro.





Otro de los ejes del convenio está orientado a la formación de los recursos humanos en salud. El programa contempla rotaciones para residentes y profesionales, becas para cursos y posgrados, además de intercambios académicos y técnicos entre los equipos de ambas instituciones, con el propósito de fortalecer las capacidades de los hospitales públicos rionegrinos.







La cooperación también alcanzará a la investigación clínica y la innovación tecnológica. El acuerdo permitirá promover la participación de pacientes y profesionales de la provincia en protocolos de investigación, desarrollar instancias de capacitación específicas y conformar redes colaborativas entre hospitales. Asimismo, prevé impulsar proyectos de innovación, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y promover la transferencia de conocimientos para responder a necesidades concretas del sistema sanitario.

Es importante destacar que el acuerdo constituye un marco general de cooperación y no implica prestaciones ni compromisos financieros inmediatos. Cada iniciativa será instrumentada mediante convenios específicos, en los que se definirán los alcances, responsabilidades y recursos necesarios para su ejecución.





Un aliado estratégico para el sistema de salud

El Hospital Italiano de Buenos Aires es una de las instituciones sanitarias de mayor trayectoria y reconocimiento del país. Cuenta con más de 5.000 especialistas, infraestructura de alta complejidad y una amplia experiencia en asistencia, formación, investigación e innovación. Además, mantiene vínculos de cooperación con distintos sistemas provinciales de salud y posee una universidad con una destacada oferta de grado, posgrado y formación continua para profesionales del sector.





Esta experiencia convierte al Hospital Italiano en un socio estratégico para Río Negro, al aportar capacidades técnicas, científicas y académicas que contribuirán a fortalecer la atención sanitaria, ampliar las oportunidades de formación y promover el desarrollo de nuevas herramientas para el sistema público de salud.

El convenio firmado entre el Gobierno de Río Negro, el Hospital Italiano de Buenos Aires y la Universidad Hospital Italiano establece una agenda de trabajo conjunta en asistencia, formación, investigación e innovación. La iniciativa busca ampliar el acceso a prestaciones de alta complejidad y generar nuevas oportunidades de capacitación para los equipos de salud de la provincia.A partir de este acuerdo marco, firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck; el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; la Presidenta del IPROSS, Ivana Porro; y el Director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano, Juan Carlos Tejerizo; las instituciones desarrollarán acciones conjuntas destinadas a complementar capacidades y fortalecer la atención sanitaria mediante proyectos específicos que se implementarán de manera progresiva. El convenio contempla cuatro ejes principales de cooperación: asistencia, formación, investigación e innovación.