El Bolsón se prepara para recibir a los turistas con una amplia propuesta para las vacaciones de invierno



Con el inicio de las vacaciones de invierno en distintos puntos del país, El Bolsón apuesta a consolidarse como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia. Naturaleza, nieve, gastronomía, producción regional, actividades al aire libre y una fuerte campaña de promoción son algunos de los ejes sobre los que trabaja la Agencia de Turismo de El Bolsón (ATEB), según destacó su presidenta, Adriana del Agua. Con el inicio de las vacaciones de invierno en distintos puntos del país, El Bolsón apuesta a consolidarse como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia. Naturaleza, nieve, gastronomía, producción regional, actividades al aire libre y una fuerte campaña de promoción son algunos de los ejes sobre los que trabaja la Agencia de Turismo de El Bolsón (ATEB), según destacó su presidenta, Adriana del Agua.





La titular del organismo invitó a los visitantes a descubrir la gran variedad de propuestas que ofrece la localidad durante la temporada invernal y aseguró que existen opciones para todos los gustos y presupuestos.





"Hoy está asomando el sol después de una helada muy fuerte y tenemos muchísimas alternativas para quienes nos visitan. El Bolsón ofrece naturaleza, bienestar, turismo activo, miradores, gastronomía, producción regional y espacios únicos para disfrutar", expresó.





Entre los principales atractivos mencionó el Bosque Tallado, el Mirador del Río Azul, la tradicional Feria Regional, la Feria Franca y los circuitos de la ruta productiva, donde los visitantes pueden conocer y adquirir productos elaborados por productores locales.

Del Agua también remarcó que quienes buscan tranquilidad encuentran en El Bolsón un destino ideal. "Si alguien simplemente quiere descansar, puede sentarse a contemplar el cerro Piltriquitrón completamente nevado mientras lee un libro. Ese también es un gran atractivo que tenemos", señaló.

Uno de los principales motores de la temporada vuelve a ser el Centro de Esquí Cerro Perito Moreno, que continúa creciendo como una de las alternativas más importantes de la región. La presidenta de ATEB recordó que actualmente cuenta con 24 kilómetros de pistas esquiables y destacó las inversiones realizadas por la empresa concesionaria Laderas para mejorar los servicios.

"Hoy el Perito Moreno es la vedette de la cordillera rionegrina. Es el segundo centro de esquí de la provincia y un lugar ideal para quienes quieren iniciarse en este deporte, porque ofrece pistas amplias y muy buenas condiciones para aprender", indicó.





Además, resaltó que quienes no practican esquí también pueden disfrutar de la montaña, ya sea recorriendo el sector, realizando paseos en vehículos oruga, degustando la oferta gastronómica o visitando los refugios de altura, entre ellos el histórico refugio del cerro Piltriquitrón.





En cuanto al acceso al centro invernal, recordó que se recomienda concurrir con cadenas debido a la presencia de nieve y hielo en el camino, remarcando que quienes visitan un destino de montaña deben preparar sus vehículos con neumáticos adecuados para transitar en condiciones invernales.





Del Agua explicó además que ATEB viene desarrollando desde el mes de mayo una intensa estrategia de promoción turística junto al Cerro Perito Moreno y el sector privado.





Las acciones incluyeron presentaciones en Uruguay, Brasil, Buenos Aires, Rosario, Neuquén y Mendoza, además de la participación en distintos lanzamientos nacionales de la temporada de invierno.





A ello se suma una importante campaña publicitaria en el Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche, donde El Bolsón promociona sus atractivos a través de pantallas digitales y cintas transportadoras de equipaje.





"Queremos captar a los turistas que llegan a Bariloche para que sepan que a sólo 120 kilómetros tienen un destino de naturaleza, nieve, gastronomía y bienestar", explicó.





La presidenta de la Agencia de Turismo también destacó el trabajo realizado en redes sociales junto a una agencia especializada en comunicación, con la producción de diferentes piezas audiovisuales destinadas a promocionar el destino. Entre ellas mencionó un spot publicitario de tono humorístico protagonizado por una psicóloga, que obtuvo una importante repercusión entre los usuarios.





Respecto de los costos, Del Agua aseguró que El Bolsón continúa siendo uno de los destinos más accesibles de la Patagonia y que existen alternativas para todos los presupuestos.





Indicó que los establecimientos turísticos ofrecen promociones especiales, como descuentos y beneficios del tipo 3x2, mientras que la oferta de alojamiento abarca desde hostels y cabañas hasta hoteles de distintas categorías.





En materia gastronómica, señaló que es posible disfrutar de una comida a precios accesibles y que la diversidad de propuestas permite adaptarse a las posibilidades económicas de cada visitante.





Consultada sobre el nivel de reservas para estas vacaciones, sostuvo que el movimiento todavía depende en gran medida de las condiciones climáticas.





"El turista está esperando que llegue la nieve. Ojalá nos elijan, porque competimos con otros destinos importantes de la cordillera, pero El Bolsón sigue siendo uno de los centros de esquí más económicos de toda la Patagonia", afirmó.





Finalmente, adelantó que durante los próximos días la localidad recibirá a distintos influencers especializados en turismo, quienes recorrerán el destino para generar contenidos y difundir los atractivos de la temporada invernal.





Asimismo, convocó a prestadores turísticos locales a sumarse a esta iniciativa ofreciendo alojamiento, gastronomía y experiencias para quienes participarán de las acciones promocionales.





Con una importante inversión en promoción, una amplia oferta de actividades y el atractivo adicional de los paisajes completamente nevados, El Bolsón busca posicionarse una vez más como uno de los destinos preferidos para disfrutar las vacaciones de invierno en la Patagonia.