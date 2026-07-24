El Cerro Perito Moreno vive una temporada inolvidable: turistas de distintos países disfrutan de la nieve y la hospitalidad de El Bolsón





La temporada invernal continúa ofreciendo postales únicas en el Centro de Deportes de Montaña Cerro Perito Moreno, donde cada jornada reúne a cientos de visitantes que llegan para disfrutar de la nieve, los paisajes de la Cordillera de los Andes y una propuesta turística que crece año tras año. Desde el corazón del complejo, Talía Figueroa, informante turística de la Agencia de Turismo de El Bolsón, destacó el entusiasmo con el que viven tanto los trabajadores como los visitantes esta temporada.

En diálogo con Noticias del Bolsón, Figueroa contó que desempeñarse en el cerro es una experiencia tan exigente como gratificante. Explicó que la jornada comienza muy temprano y termina al caer la tarde, con bajas temperaturas y un importante esfuerzo físico, aunque aseguró que la satisfacción de trabajar en la montaña supera cualquier dificultad.

"Te tiene que gustar la montaña y también el frío", expresó entre risas, al tiempo que remarcó que el contacto permanente con la naturaleza y la energía de quienes llegan a disfrutar de sus vacaciones hacen que cada día sea diferente. "La gente viene con mucha buena onda y eso se contagia", afirmó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante esta temporada es el crecimiento del turismo internacional. Según explicó la informante, además de la importante presencia de visitantes brasileños, este invierno se observa un incremento de turistas provenientes de Uruguay y Paraguay, quienes eligen la Patagonia argentina para vivir por primera vez la experiencia de la nieve.

Muchos de ellos llegan sin haber tenido nunca contacto con un centro de esquí y buscan disfrutar de actividades recreativas más allá del deporte. Por eso, una de las consultas más frecuentes está relacionada con las pistas para principiantes, los sectores destinados al culipatín y los espacios para utilizar trineos, actividades que despiertan una enorme emoción entre grandes y chicos.

Figueroa destacó además el trabajo conjunto que realizan el personal del Cerro Perito Moreno y la Agencia de Turismo de El Bolsón para brindar información y acompañar a los visitantes durante toda su estadía. En ese sentido, explicó que entregan material informativo y códigos QR que permiten acceder rápidamente a datos útiles sobre el destino, servicios y actividades disponibles.





También resaltó que el complejo cuenta con buena conectividad, tanto mediante señal de telefonía celular como acceso a internet en distintos sectores, especialmente en la confitería, facilitando que los turistas puedan compartir su experiencia y acceder a información en tiempo real.

Ubicado a unos 25 kilómetros del centro de El Bolsón, el Cerro Perito Moreno se ha consolidado como uno de los centros de deportes invernales de mayor crecimiento de la Patagonia. Su entorno natural privilegiado, rodeado por bosques de lenga y con vistas panorámicas de la Cordillera, lo convierten en un destino ideal tanto para quienes practican esquí y snowboard como para quienes simplemente desean disfrutar de la nieve en familia.

El complejo ofrece pistas para todos los niveles de experiencia, escuela de esquí y snowboard, alquiler de equipos, medios de elevación modernos, propuestas gastronómicas de montaña y espacios especialmente preparados para quienes buscan vivir su primer contacto con la nieve. Todo ello se complementa con la cercanía de El Bolsón, una localidad reconocida por su oferta gastronómica, cervecerías artesanales, producción regional, alojamientos y una amplia variedad de actividades para disfrutar durante todo el año.

Finalmente, Talía Figueroa invitó a quienes aún no conocen el destino a descubrir la propuesta invernal de la Comarca Andina. "Les recomiendo subir al Cerro Perito Moreno y también recorrer El Bolsón, porque hay muchos lugares para disfrutar en invierno. Mucha gente todavía no lo conoce y realmente vale la pena venir", concluyó.

Con abundante nieve, una creciente llegada de turistas nacionales e internacionales y una atención que busca que cada visitante se lleve un recuerdo inolvidable, el Cerro Perito Moreno vuelve a posicionarse como uno de los grandes protagonistas de la temporada invernal patagónica y una de las principales puertas de entrada para descubrir la magia de El Bolsón en invierno.