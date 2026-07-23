El hielo negro provocó despistes en Lago Puelo y Protección Civil pidió extremar las precauciones



Las intensas heladas registradas durante la mañana de este jueves generaron complicaciones en distintos puntos de la Comarca Andina y, en el ejido de Lago Puelo, al menos dos siniestros viales estuvieron relacionados con la presencia de hielo negro sobre la calzada. Las intensas heladas registradas durante la mañana de este jueves generaron complicaciones en distintos puntos de la Comarca Andina y, en el ejido de Lago Puelo, al menos dos siniestros viales estuvieron relacionados con la presencia de hielo negro sobre la calzada.





El titular del área de Protección Civil de la Municipalidad de Lago Puelo, Julián Cayun, explicó que el fenómeno se produjo tras una combinación de lluvias finas durante las primeras horas del día y un brusco descenso de la temperatura, condiciones que favorecieron la formación de hielo prácticamente imperceptible para los conductores.





"Es un fenómeno típico para esta zona, pero la presencia de hielo negro requiere condiciones climáticas bastante especiales. Durante la mañana tuvimos lluvias finas y luego un descenso brusco de temperatura en algunos sectores, lo que generó hielo tanto sobre la Ruta Provincial 16 como en la Ruta Provincial 45", señaló el funcionario.





Ante este escenario, Protección Civil activó desde las 8:30 el protocolo de actuación junto a distintas áreas municipales. El operativo incluyó tareas de coordinación y la aplicación de solución salina en los sectores más comprometidos para disminuir el riesgo sobre la calzada.





Mientras se desarrollaban esos trabajos preventivos, personal policial informó sobre un despiste ocurrido en el kilómetro 4,5 de la Ruta Provincial 16, uno de los primeros incidentes registrados como consecuencia de las condiciones extremas del pavimento. Según indicó Cayun, posteriormente también se tomó conocimiento de otro hecho similar dentro del ejido de Lago Puelo.





Desde Protección Civil reiteraron la importancia de circular con extrema precaución durante jornadas con bajas temperaturas, especialmente en las primeras horas del día, cuando el hielo negro resulta prácticamente invisible y puede provocar la pérdida total de adherencia de los vehículos. Además, recomendaron reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas para minimizar el riesgo de accidentes mientras persistan las condiciones de congelamiento sobre rutas y caminos de la región.