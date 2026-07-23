Personal de la Comisaría de la Familia de El Bolsón participó en capacitación en primeros auxilios

Con el objetivo de fortalecer la preparación del personal y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, la totalidad de los integrantes de la Comisaría de la Familia de El Bolsón participó de una jornada de capacitación en Primeros Auxilios, realizada en las instalaciones del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón.





La actividad estuvo a cargo del jefe del cuartel, Enzo Navarro, junto al Área de Capacitación de Bomberos, quienes desarrollaron una propuesta que combinó instancias teóricas y prácticas para brindar herramientas fundamentales destinadas a la atención de diferentes emergencias.





Durante la capacitación se abordaron contenidos vinculados a los primeros auxilios básicos, la atención de hemorragias externas e internas, técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), procedimientos ante casos de atragantamiento, uso correcto de extintores y manejo inicial de conatos de incendio. Además, se trabajó sobre la atención primaria de emergencias que involucren a personas pertenecientes a grupos vulnerables, una temática especialmente relevante para el trabajo diario que desarrolla la Comisaría de la Familia.





Desde la dependencia policial destacaron la importancia de este tipo de instancias de formación continua, ya que permiten actualizar conocimientos y fortalecer las capacidades del personal para intervenir de manera rápida y eficiente ante situaciones críticas.





Finalmente, expresaron un especial agradecimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón por su permanente predisposición, profesionalismo y compromiso al compartir sus conocimientos. Señalaron que este tipo de capacitaciones contribuye a brindar una respuesta cada vez más preparada y efectiva a la comunidad, reafirmando el trabajo conjunto entre las distintas instituciones que velan por la seguridad y el bienestar de los vecinos.