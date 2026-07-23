La Zona Andina suma 150 policías para reforzar la seguridad invernal, 30 en El Bolsón

Durante esta temporada, Bariloche contará con un refuerzo de 120 efectivos de la Policía de Río Negro que son incorporados a la Unidad Regional 3°; completando el refuerzo con 30 efectivos designados a la Zona II de El Bolsón.





El Gobernador Weretilneck valoró “la decisión voluntaria y el esfuerzo que implica para estos agentes venir a cumplir funciones a Bariloche” y aseguró que “la prevención del delito es una de las principales responsabilidades que tenemos como representantes de los ciudadanos. La mejor política de seguridad es trabajar para que los hechos delictivos no sucedan y para esto tenemos que trabajar coordinadamente”.

El Jefe de la Policía de Río Negro, Crio. General Daniel Bertazzo, le dio la bienvenida al personal policial que cumplirá tareas de seguridad en la región. “Bariloche es una ciudad importantísima para nuestra provincia teniendo en cuenta la temporada, y la llegada de estos 120 efectivos van a reforzar los puntos estratégicos de la localidad”. Además, aseguró que las tareas de prevención “son muy importantes para la seguridad en cada barrio y centro turístico de la Zona Andina”, destacando el trabajo del Ministerio de Seguridad y Justicia junto aorganismos.





Por medio de este operativo, Río Negro busca garantizar la seguridad de residentes y visitantes, mediante controles vehiculares, identificación de personas, acciones de proximidad y coordinación con organismos de emergencia y Protección Civil.

La Provincia puso en marcha el Plan Operacional Invierno 2026, que incorpora 120 policías en Bariloche y otros 30 en El Bolsón para reforzar la prevención, los patrullajes y los controles durante la temporada. El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que el operativo permitirá cuidar a residentes y visitantes en uno de los principales destinos turísticos del país.En la presentación, el Gobernador Weretilneck estuvo acompañado por el Intendente de Bariloche, Walter Cortés; el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el Jefe de la Policía de Río Negro, Crio General Daniel Bertazzo, y el Subjefe de la fuerza, Crio General Elio Tapia.Mediante este plan, que se desarrollará hasta el 1 de septiembre, la Policía de Río Negro destina efectivos de distintos puntos de la provincia a zonas estratégicas de Bariloche, como centros turísticos, rutas, accesos a las localidades, centros de esquí y espacios de alta concurrencia. Además, se incrementan los patrullajes y controles preventivos.En este sentido, hizo foco en la importancia de la coordinación institucional “con la Municipalidad, las fuerzas de seguridad federales y el Poder Judicial, además del trabajo con la comunidad. Bariloche es una ciudad faro en el país y esto también implica un desafío para la seguridad; la tarea es cuidar a los barilochenses, a quienes vienen de afuera y fundamentalmente expulsar de la ciudad a quienes vienen de otros lugares a cometer acciones delictivas”.“De la virtud que tengamos todos van surgiendo los resultados, que nos permite ir transformando a Río Negro en una de las provincias más seguras del país, con una baja permanente del delito y seguir trabajando en el desafío que nos presenta Bariloche en el cuidado y la protección de vecinos y turistas” manifestó el Mandatario y relató que “esta localidad recibe 1.500.000 turistas por año, por eso es una localidad muy especial para Río Negro desde la seguridad, más que cualquiera otra de la provincia”.El Intendente Cortés afirmó que “tener la presencia de un cuerpo policial tan preparado nos llena de orgullo y principalmente nos da seguridad para nuestra ciudad que es por demás turística” y agregó que el trabajo de la fuerza es fundamental en la prevención “porque mucha gente viene a disfrutar de sus vacaciones, por eso tenemos que trabajar mano a mano contra el delito”.Acompañaron el acto el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, el Legislador Carlos Valeri, junto a demás autoridades provinciales y municipales.