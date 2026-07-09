El Hoyo: Continúan los trabajos para reparar los caminos tras la tormenta

Debido a la situación climática, y en el marco del alerta naranja, personal municipal sigue profundizando los trabajos con maquinaria pesada en los sectores más afectados tras la caída de casi 40mm en las últimas 24hs.





Trabajadores del corralón están nivelando los caminos y rellenando con ripio y arena las zonas de barro que se han levantado por las heladas y las lluvias posteriores.





Las zonas dónde se realizan los principales trabajos son: camino a Puerto Patriada en la bajada al lago, frente al ingreso a la familia Rogel, camino a Desemboque en el sector de La Zeta, en la zona de Currumahuida, en el sector de La Cruz camino a cerro radal.









Además, se hicieron recorridas por el callejón Korecki, en el Paraje El Pedregoso y por todos los tramos del Río Epuyén.





El alerta naranja para la región por lluvias y heladas, dejó un acumulado de precipitaciones de casi 40 mm en las últimas 24 hs, y esto registra un total de 60.9 para el mes de julio.









Personal de Protección Civil, Tránsito y corralón municipal continuarán con los trabajos y recorridas en la jornada de hoy, por lo que se solicita seguir circulando con precaución.





Las actualizaciones sobre apertura o interrupciones de caminos se continuarán dando vía canales oficiales.