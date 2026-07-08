Quinto robo a una agencia de quiniela en El Bolsón: la propietaria cuestionó la falta de respuestas y reclamó que se investigue









La inseguridad volvió a golpear a un comercio de El Bolsón. En la madrugada de este miércoles, la agencia de quiniela El Loro, ubicada en pleno centro de la localidad, sufrió un nuevo hecho delictivo. Se trata del quinto robo que padece su propietaria, Cecilia Aleuy, quien manifestó su indignación por la reiteración de los ataques y cuestionó la falta de resultados en las investigaciones judiciales.





Según relató la comerciante, el hecho ocurrió alrededor de las 6:40 de la mañana, aunque estimó que los delincuentes podrían haber ingresado algunos minutos antes. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad muestran el momento en que uno de los autores rompe de una patada la puerta de blindex para ingresar al local, mientras un segundo cómplice permanece afuera haciendo de campana.

Aleuy explicó que los delincuentes revolvieron el interior del comercio y escaparon con el dinero que había quedado como fondo de caja para comenzar la jornada laboral. En total, se llevaron alrededor de 20 mil pesos, aunque remarcó que el perjuicio económico más importante no fue el dinero sustraído sino los daños ocasionados en el acceso al local.

"Acá no hay grandes sumas de dinero. Lo que buscan es el cambio que dejamos para que las empleadas puedan comenzar a trabajar al día siguiente. El problema es el daño que provocan. Ahora tenemos que cambiar el blindex, hacer la denuncia, esperar a la Policía, responder preguntas y perder horas de trabajo", expresó.

La comerciante recordó que este no es un hecho aislado. Señaló que es la cuarta o quinta vez que sufre un robo entre sus distintos locales comerciales y lamentó que todas las causas anteriores hayan sido archivadas sin que existieran responsables identificados.









"En este local es el primero, pero en el anterior me entraron cuatro veces. También tuve otro comercio que fue vandalizado y esa causa también terminó archivada. Uno hace la denuncia una y otra vez, pero después no pasa absolutamente nada", afirmó.

Durante la entrevista, Aleuy cuestionó el funcionamiento del sistema de investigación. Si bien evitó responsabilizar directamente a un organismo en particular, sostuvo que no comprende por qué las causas no avanzan cuando existen elementos para investigar.

"Yo entrego todo lo que me pide la Policía. Les doy las filmaciones de las cámaras, las imágenes, permito que levanten huellas y colaboro en todo. Después me dicen que no hay pruebas, pero las pruebas están. No entiendo por qué las investigaciones no llegan a ningún resultado", sostuvo.

Las cámaras de seguridad permitieron registrar claramente a los autores del hecho. Según describió la víctima, se trataría de dos jóvenes de aproximadamente 20 años que actuaron con total tranquilidad. Mientras uno rompió la puerta e ingresó al comercio para revisar las cajas registradoras, el otro permaneció en el exterior vigilando la situación antes de escapar juntos.

La comerciante recordó además que tiempo atrás decidió trasladar la agencia desde la zona norte de la localidad hacia el centro de El Bolsón con la expectativa de contar con mayores condiciones de seguridad. Sin embargo, aseguró que la situación no cambió.

"Nos mudamos buscando un lugar más seguro y hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. Lo único que pido es que investiguen y que alguna vez encuentren a los responsables. Yo sigo haciendo todas las denuncias porque creo que es lo que corresponde, pero la sensación es que después nadie responde", expresó.

Aleuy también manifestó su sorpresa por la facilidad con la que actuaron los delincuentes pese a que el comercio se encuentra en una zona céntrica, con buena iluminación y cámaras de seguridad. Incluso destacó que frente al local funciona una estación de servicio y que en otras oportunidades comerciantes vecinos fueron quienes alertaron a la Policía.

En uno de los hechos anteriores, recordó, los delincuentes escaparon por los techos tras la llegada de los efectivos policiales, aunque finalmente lograron darse a la fuga.

El nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de los comerciantes de El Bolsón por la reiteración de hechos delictivos contra locales comerciales y el reclamo de mayores resultados en las investigaciones para evitar que este tipo de delitos continúe repitiéndose.