El Municipio pidió paciencia a los vecinos y explicó los trabajos que se realizan para mejorar el estado de las calles





El coordinador de Gabinete de la Municipalidad de El Bolsón, Nicolás Ditschenky, y el ingeniero Walter Forestier se refirieron a los reclamos de vecinos por el estado de distintas calles de la localidad y explicaron las dificultades que enfrenta el municipio para avanzar con las tareas de mantenimiento y con las obras de infraestructura en plena temporada invernal. El coordinador de Gabinete de la Municipalidad de El Bolsón, Nicolás Ditschenky, y el ingeniero Walter Forestier se refirieron a los reclamos de vecinos por el estado de distintas calles de la localidad y explicaron las dificultades que enfrenta el municipio para avanzar con las tareas de mantenimiento y con las obras de infraestructura en plena temporada invernal.





Ditschenky reconoció que las quejas existen y que muchas de ellas se expresan a través de las redes sociales, aunque también destacó que hay vecinos que comprenden el contexto y reconocen el esfuerzo que se está realizando para atender una situación compleja. En ese sentido, sostuvo que algunas críticas también están vinculadas al inicio del clima político de cara a las próximas elecciones.





El funcionario remarcó que El Bolsón presenta condiciones particulares por tratarse de una localidad de montaña, donde las lluvias, las heladas intensas y las bajas temperaturas limitan seriamente el trabajo de las máquinas viales.







"Cuando hay heladas muy fuertes o lluvias es imposible trabajar sobre las calles. Es algo que cualquiera que conozca el funcionamiento de la maquinaria sabe perfectamente", explicó.





Asimismo, indicó que el municipio trabaja con los recursos disponibles y que, aunque las necesidades son muchas, los momentos en los que las condiciones climáticas permiten realizar intervenciones rápidas y efectivas son escasos durante esta época del año.





"Nosotros no escapamos a la realidad. Estamos trabajando con lo que tenemos y buscamos aprovechar cada ventana de buen tiempo para avanzar con los trabajos", afirmó.





Uno de los puntos que genera mayores reclamos es la calle Rivadavia, donde actualmente se desarrolla una de las obras de infraestructura más importantes encaradas por la gestión municipal. Sobre este aspecto, Ditschenky pidió comprensión a los vecinos debido a que el importante movimiento de suelo necesario para ejecutar la obra provoca, de manera inevitable, complicaciones temporarias en la circulación.





"Es una de las obras más importantes de este gobierno. El movimiento de suelo es muy grande y durante el proceso es imposible que la calle quede en condiciones normales hasta que finalicen los trabajos", señaló.





Por su parte, el ingeniero Walter Forestier brindó detalles técnicos sobre la intervención y explicó que toda obra de estas características genera molestias transitorias, aunque luego permitirá solucionar problemas históricos de escurrimiento de agua.





"Primero queremos pedir disculpas y agradecer la paciencia de los vecinos. Estamos ejecutando una obra única para El Bolsón. Nunca antes se realizó un desagüe pluvial de estas características, con 450 metros de conductos y caños de un metro de diámetro", explicó.





Forestier indicó además que el cronograma original sufrió importantes demoras debido a la entrega tardía de la maquinaria pesada necesaria para ejecutar la obra.





"Los trabajos tendrían que haber comenzado entre octubre y noviembre, pero la maquinaria llegó recién en marzo. Eso hizo que nos encontráramos con el inicio de la temporada de lluvias y heladas, condiciones que retrasan permanentemente el avance de la obra", sostuvo.





El profesional también reconoció que el municipio enfrenta limitaciones en materia de equipamiento e infraestructura, aunque aseguró que se continúa trabajando para completar una obra que considera estratégica para mejorar el drenaje pluvial y evitar inconvenientes futuros en uno de los sectores más transitados de la ciudad.





Desde el Ejecutivo municipal insistieron en que, una vez finalizadas las tareas, las calles afectadas recuperarán sus condiciones de circulación y contarán con una infraestructura que permitirá resolver problemas que durante años afectaron a vecinos y automovilistas.