Encontraron muerto al marinero que había caído de un barco pesquero en Chubut, frente a la costa de Puerto Madryn

El marinero que cayó al mar desde un barco pesquero que estaba navegando frente a la costa de Puerto Madryn fue hallado sin vida este jueves por la tarde, en medio de un operativo desplegado por Prefectura.





Según informaron desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) a ADNSUR, Eduardo Morales, de 50 años y oriundo de Sierra Grande, fue hallado cerca de las 15 por personal del buque pesquero Magdalena, una de las 40 embarcaciones que participaron del operativo.





Morales trabajaba en el buque Cabo Vírgenes, pertenenciente a la emrpesa Red Chamber. "Desde el mismo momento en que se produjo el accidente, la tripulación activó de manera inmediata las maniobras de rescate y dio aviso a Prefectura y a las embarcaciones que se encontraban operando en la zona. Se llevó adelante una búsqueda intensa, ininterrumpida y exhaustiva, con la participación solidaria de numerosos buques de la flota pesquera argentina, que acudieron de inmediato para colaborar en las tareas, demostrando profesionalismo, compromiso y solidaridad", informaron desde la compañía.

Además, señalaron que "Eduardo Morales fue hallado sin vida por la tripulación del buque “Magdalena”, y su custodia quedó a disposición de las autoridades competentes que continúan con las actuaciones correspondientes".





Por último, afirmaron: "Red Chamber Argentina expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Eduardo Morales. La empresa ya se encuentra brindando el acompañamiento y la asistencia necesaria a sus seres queridos en este difícil momento. Su pérdida representa un profundo dolor para toda la compañía".





La muerte de un tripulante en otro busque pesquero

Gustavo Ortiz, tripulante del buque pesquero Mar Esmeralda, falleció el domingo 19 de julio tras descompensarse en plena navegación. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una falla cardíaca aguda no traumática.

Ortiz, de 37 años y oriundo de la provincia de Corrientes, integraba la tripulación de la embarcación que había zarpado el sábado 18 de julio para iniciar una nueva campaña de pesca. Según informó la empresa mediante un comunicado, el trabajador sufrió una descompensación el domingo 19, alrededor de las 16, mientras el barco se encontraba en navegación, y falleció pese a la asistencia recibida.





Desde Cabo Vírgenes indicaron que el enfermero embarcado activó de inmediato los protocolos previstos para este tipo de emergencias. Paralelamente, la empresa dio intervención a la Prefectura Naval Argentina y a las autoridades competentes, con las que mantuvo contacto permanente durante todo el operativo y la posterior investigación

Fue hallado este jueves por la tarde, tras un operativo de búsqueda que incluyó 40 embarcaciones. Tenía 50 años y era oriundo de Sierra Grande.