Este martes 21 de julio, las unidades móviles se instalarán en la Escuela N° 139 , ubicada en el km 1940 de la Ruta Nacional 40, en El Bolsón. El miércoles 22, la atención se trasladará a la Escuela N° 181 de El Foyel . En ambos casos, los consultorios funcionarán de 9 a 14 horas.







De esta manera, el operativo continúa su recorrido por la Zona Andina para acercarse a zonas alejadas de los centros urbanos, luego de una semana de atención en otro punto de El Bolsón donde se entregaron 800 lentes para las tres franjas etarias a las que está dirigido el programa.

Los consultorios móviles de Enfocar ya atendieron 7.000 vecinos y vecinas



Desde su inicio, el 5 de junio, los consultorios móviles ya atendieron a más de 7.000 personas y entregaron un total de 6.050 anteojos en Bariloche y El Bolsón, en el marco de una política del Estado provincial que busca llegar a cada vecino y vecina.

El Gobierno de Río Negro acerca este martes y miércoles la atención oftalmológica gratuita del programa Enfocar. Ampliando su alcance en la Zona Andina con dos nuevos puntos de atención en El Bolsón y El Foyel, a través de los consultorios móviles, realizará controles de la vista y entrega de lentes sin costo, para que ningún vecino ni vecina de la región quede fuera del acceso a este servicio provincial.Se trata de una política sin precedentes en la provincia, llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano en articulación con otros organismos, con el fin de mejorar la salud visual y la calidad de vida de la población más vulnerable: niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad.De esta forma, el Gobierno de Río Negro continúa acercando servicios esenciales a cada rincón de la provincia, garantizando el acceso a controles oftalmológicos y a lentes de manera gratuita para quienes más lo necesitan, y promueve la igualdad de oportunidades y el cuidado integral de la salud visual.