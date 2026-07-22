Enfocar llegó a El Manso y garantiza atención oftalmológica con traslado gratuito para los vecinos



La comunidad de El Manso comenzó a recibir los beneficios del programa provincial Enfocar, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro que brinda atención oftalmológica y la posibilidad de acceder a anteojos para quienes lo necesitan. El operativo se desarrolla en la Escuela N° 181 de El Foyel y está destinado a los habitantes de toda la zona rural. La comunidad de El Manso comenzó a recibir los beneficios del programa provincial Enfocar, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro que brinda atención oftalmológica y la posibilidad de acceder a anteojos para quienes lo necesitan. El operativo se desarrolla en la Escuela N° 181 de El Foyel y está destinado a los habitantes de toda la zona rural.





El comisionado de Fomento de El Manso, Carlos Almansán, destacó la importancia de la llegada del programa y agradeció al Gobierno de Río Negro por extender este tipo de políticas públicas a las comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos.





"Principalmente quiero agradecer al Ministerio de Desarrollo Humano y al Gobierno Provincial, que también atienden a la gente de El Manso, que vive en uno de esos lugares alejados", expresó el jefe comunal.





Almansán explicó que el programa representa una respuesta concreta a una necesidad muy importante para la población, ya que muchas familias no cuentan con la posibilidad de acceder fácilmente a una consulta con un especialista en oftalmología debido a las grandes distancias y los costos que implica trasladarse a otras localidades.





El operativo se desarrolla durante la jornada en la Escuela N° 189 de El Foyel, donde se recibe a vecinos provenientes de distintos parajes de la comuna rural.





Consciente de las dificultades que enfrentan muchos pobladores para movilizarse, la Comisión de Fomento dispuso un sistema de transporte para garantizar que nadie quede sin atención.





"Nosotros, por nuestro lado, ante las inclemencias del tiempo y las distancias que tenemos, hemos gestionado vehículos para trasladar a la gente, traerlos y luego llevarlos nuevamente a sus hogares", señaló Almansán.





El comisionado remarcó que este acompañamiento busca asegurar que todos los vecinos que necesitan controles visuales puedan acceder al servicio sin que la falta de movilidad o la lejanía se conviertan en un impedimento.





La llegada del programa Enfocar a El Manso constituye una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad rural, acercando atención especializada en salud visual y mejorando la calidad de vida de vecinos que, en muchos casos, no cuentan con otra alternativa para realizar una consulta oftalmológica y acceder a los lentes que necesitan.