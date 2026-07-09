Extreman controles en rutas por bajas temperaturas y alto tránsito

La Policía desplegó un amplio operativo de prevención sobre las principales rutas de la región sur y cordillerana, con controles permanentes, presencia en sectores turísticos y monitoreo de los caminos para acompañar el intenso movimiento de viajeros y reforzar la seguridad vial.

Con el comienzo del receso invernal, miles de personas se preparan para viajar hacia los destinos turísticos de la cordillera. Frente a ese escenario, el dispositivo preventivo se concentra en los corredores con mayor circulación, donde efectivos realizan controles vehiculares, brindan información a los conductores y supervisan de manera constante las condiciones de transitabilidad, en una tarea que busca reducir riesgos antes de que se produzcan incidentes.

El estado de las rutas continúa siendo un aspecto clave para quienes emprenden viaje. La Ruta Nacional 237 permanece habilitada, aunque exige extrema precaución debido a los bancos de niebla que se registraron durante la mañana, especialmente entre Arroyo Limay Chico y el empalme con la Ruta Nacional 40. Si bien la visibilidad mejoró con el correr de las horas, las autoridades recomiendan mantener una conducción prudente y evitar el tránsito durante la noche.

Al mismo tiempo, la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón continúa transitable, pero presenta sectores de mayor complejidad en las zonas altas. En Pampa del Toro y Cañadón de la Mosca es común la formación de hielo negro, una de las condiciones más peligrosas para la circulación por su escasa visibilidad. Por ese motivo, los controles policiales también cumplen un rol preventivo, alertando a los automovilistas sobre los tramos más comprometidos.

La vigilancia también se intensifica sobre la Ruta Nacional 23, donde continúa vigente un alerta por lluvias y nevadas. Entre Comallo y Dina Huapi se mantienen sectores con calzada mojada, barro y formación de hielo, por lo que se exige la portación obligatoria de cadenas y se recomienda evitar la circulación durante la noche, cuando las bajas temperaturas favorecen el congelamiento del asfalto.

Además de los operativos sobre las rutas nacionales, la presencia policial se reforzó en distintos puntos turísticos de la cordillera. En El Bolsón, personal de la Patrulla de Montaña realiza recorridas preventivas sobre el camino de acceso al centro de esqui Perito Moreno, con controles en el ingreso, identificación de personas y presencia permanente en la base del cerro para acompañar a residentes y visitantes durante toda la jornada.

A ese despliegue se suman controles en Bariloche, donde efectivos mantienen puestos preventivos sobre el Circuito Chico, a la altura del Mirador Punto Panorámico, y en el acceso al sendero del cerro López, dos de los lugares más visitados durante la temporada invernal. Allí se supervisa el movimiento de vehículos y personas, al tiempo que se brinda orientación a quienes recorren los atractivos naturales de la ciudad.

El operativo continuará durante todo el fin de semana extralargo con presencia sostenida en rutas y centros turísticos, combinando controles, patrullajes y asistencia a los viajeros.