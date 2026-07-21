Finalizó el primer curso de aspirantes a radioaficionados en El Hoyo



Organizado por la filial comarca del radioclub de Trelew, 25 personas terminaron el primer curso de radioaficionados realizado en la localidad de El Hoyo. Participaron también aspirantes de Epuyén, Lago Puelo y El Bolsón. Organizado por la filial comarca del radioclub de Trelew, 25 personas terminaron el primer curso de radioaficionados realizado en la localidad de El Hoyo. Participaron también aspirantes de Epuyén, Lago Puelo y El Bolsón.





El siguiente paso es el trámite de la licencia en Enacom para así poder obtener la licencia oficial de radioaficionado novicio.





Los participantes pudieron salir en vivo, escuchar y comunicarse con estaciones de Chile, Uruguay, Italia y España, en lo que fue la parte operativa. En la teoría se trataron temas como: de qué se ocupa un radioaficionado, situaciones de emergencia, códigos internacionales y reglamentos.

El radioaficionado se ejercita en el armado y puesta al aire de estaciones de radio capaces de operar en diferentes frecuencias, modos y en eventuales

situaciones de emergencia.





El club de radioaficionados colabora desinteresadamente con las instituciones gubernamentales o civiles (Municipios, Defensa Civil, SPLIF, SPMF, PNMF, Parques Nacionales, Bomberos Voluntarios, etc) en la formación en radiocomunicaciones y asesoría en mantenimiento de equipos.





La Filial Comarca del Radio Club Trelew está integrada por más de 50 radioaficionados de las localidades de Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo, Epuyén y El Maitén.