FOGARÍO acompaña a Berlina con financiamiento para una nueva sucursal

Gracias al respaldo de FOGARÍO, la empresa accedió a una tasa preferencial de la Agencia de Desarrollo Económico, a través del Banco Patagonia. La garantía otorgada por el fondo facilitó el acceso al crédito, permitiendo concretar una inversión destinada a la apertura del nuevo local.





El financiamiento fue destinado a obras de infraestructura y a la adquisición del equipamiento necesario para poner en funcionamiento Berlina Centro, fortaleciendo la capacidad operativa de la empresa y acompañando su proceso de crecimiento.

"Es una ayuda importante para nosotros. Pudimos hacer el local que queríamos, con los detalles que queríamos, gracias a este crédito que ayudó muchísimo", destacó Billy Davis, socio de Cribyca SAS.





Berlina es una microcervecería familiar de Bariloche, con una reconocida trayectoria en la ciudad. A su tradicional sede ubicada en el kilómetro 12 se suma ahora este nuevo espacio en el centro, ampliando su presencia y su oferta gastronómica.

"Trabajamos con gente de Bariloche, este año con este local vamos a crecer con unos 22 empleados más, es una fuente de trabajo más que interesante", agregó Davis.





De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo herramientas de financiamiento que permiten a las PYMES acceder al crédito, impulsar inversiones, generar empleo y consolidar proyectos productivos que contribuyen al desarrollo económico de la provincia.

En el marco de las políticas de fortalecimiento del entramado productivo, el Gobierno de Río Negro acompaña la expansión de la empresa gastronómica Cribyca SAS, que inauguró una nueva sucursal de Berlina en el centro de Bariloche.