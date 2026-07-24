FOGARÍO acompañará a productores en acceso a líneas para malla antigranizo

Esta semana, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, presentaron en Allen las nuevas líneas de financiamiento para la incorporación de malla antigranizo, una herramienta que contará con el acompañamiento de FOGARÍO para ampliar su alcance entre los productores.





Durante la presentación, el Presidente de FOGARÍO, Lautaro Martínez, invitó a los productores a acercarse al organismo para gestionar el acceso al financiamiento: "Con nuestro Fondo de Garantías podemos respaldar estas operaciones. Es importante que quienes necesiten financiamiento con esta línea, que es muy competitiva, se acerquen porque los vamos a ayudar a acceder a este nuevo instrumento que lanzaron el Gobierno de Río Negro y el CFI", afirmó.

Los productores que deseen contactar a un oficial del Fondo pueden ingresar al sitio web y completar el formulario de precalificación: https://fogario.rionegro.gov.ar/formulario-de-precalificacion





La línea está destinada a micro, pequeñas y medianas empresas frutícolas de Río Negro y financia hasta el 80% de la inversión, con montos de entre $4 millones y $500 millones, plazos de hasta 60 meses —con hasta 24 meses de gracia sobre el capital— y una tasa fija del 16,8% durante los dos primeros años. Para acceder al financiamiento, los solicitantes podrán presentar el aval de FOGARÍO como garantía para operaciones de hasta $500 millones.

FOGARÍO brindará las garantías necesarias para que más productores frutícolas de Río Negro puedan acceder a las nuevas líneas de financiamiento para la incorporación de malla antigranizo. Su respaldo permitirá facilitar el acceso a créditos en condiciones competitivas para realizar esta inversión estratégica y fortalecer la protección de la producción frente a los eventos climáticos.Durante el acto en Allen, Lamothe destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el CFI y definió a FOGARÍO como "la puerta de entrada de todos los instrumentos del CFI", en reconocimiento al rol que cumple para ampliar el acceso al financiamiento productivo.