Granizo: el 27 de julio comienza el pago de $2.947 millones

El anuncio fue realizado durante la presentación de las nuevas herramientas financieras para el sector productivo, en Allen. El cronograma contempla tres cuotas: la primera se pagará el 27 de julio; la segunda, el 28 de agosto; y la tercera, el 28 de septiembre.





El Gobernador destacó el valor de esta herramienta para “colaborar ante este tipo de situaciones que se les presentan a los productores” y ponderó el trabajo del Ente del Granizo.





El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, señaló que “el Fondo Compensador es una herramienta que los productores construyeron junto con la Provincia y que permite dar una respuesta cuando el granizo golpea. Sabemos que no reemplaza la producción perdida, pero sí ayuda a sostener el capital de trabajo para que cada establecimiento pueda seguir produciendo mientras seguimos ampliando las herramientas de prevención, como la incorporación de malla antigranizo, que es el camino para reducir el impacto de estos eventos climáticos”.

El Fondo Compensador nació a partir de este trabajo conjunto entre los productores y el Estado provincial que conforman el Ente del Granizo: por cada peso aportado por el sector privado, el Gobierno de Río Negro incorpora otro peso. De esta manera, los establecimientos adheridos que registran daños pueden acceder a recursos para completar la cosecha y cubrir parte del capital de trabajo de la siguiente etapa productiva.





En esta temporada, cerca de 120 productores adheridos al sistema declararon daños sobre aproximadamente 1.500 hectáreas, con más de 20 millones de kilos de fruta afectados. La magnitud de las pérdidas determinó un resarcimiento total cercano a los $3.000 millones.





El alcance general del granizo fue todavía mayor. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se produjeron cuatro tormentas que afectaron 7.107 hectáreas y 640 establecimientos. Esto equivale al 25% de la superficie cultivada provincial y constituye el segundo registro más alto de los últimos nueve ciclos.

Los daños no solo redujeron el volumen disponible, sino que también alteraron la calidad comercial de la fruta. Como consecuencia, el 20% de la cosecha no pudo destinarse a la exportación, aunque parte de esa producción pudo orientarse a otros mercados o a la industria.





La respuesta provincial incluye además distintas herramientas para sostener el ciclo productivo. Durante el año se destinaron $6.100 millones a créditos para levantar la cosecha y realizar tareas culturales. También se prorrogó por un año el vencimiento de esos préstamos y de los créditos sanitarios para todos los productores comprendidos en la emergencia agropecuaria.

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció que el lunes 27 de julio comenzará el pago de los resarcimientos del Fondo Compensador de Daños por Granizo. La Provincia abonará un total de $2.947 millones a los productores adheridos que sufrieron pérdidas durante la temporada frutícola.El pago del Fondo Compensador se integra así a una política que combina resarcimiento, capital de trabajo, financiamiento e incorporación de infraestructura preventiva. El objetivo es atender las consecuencias inmediatas de las tormentas y, al mismo tiempo, ampliar la superficie protegida con malla antigranizo.