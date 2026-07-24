Intecnus lanza una campaña de detección gratuita contra las hepatitis virales y el VIH

En el marco del Día Mundial de las Hepatitis Virales, el Hospital Zonal Bariloche “Dr. Ramón Carrillo” y la Fundación Intecnus llevan adelante, por segundo año consecutivo, una iniciativa conjunta para concientizar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de la Hepatitis C y el Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH). La actividad principal se desarrollará el miércoles 29 de julio en la sala de espera de la Fundación Intecnus, ubicada en la Ruta Provincial 82, en el horario de 10 a 14 horas. De manera simultánea, el Laboratorio Central del Hospital Zonal también realizará pruebas por demanda espontánea entre las 9 y las 12 horas de esa misma jornada.





La propuesta busca derribar barreras de acceso a la salud, ofreciendo pruebas que son gratuitas y cuyos resultados se obtienen en aproximadamente 15 minutos. Según explicó la Lic. Candela Berizzo, psico-oncóloga de Intecnus y miembro del Equipo de Prevención Combinada del Hospital Zonal, es fundamental realizarse el test al menos una vez en la vida, especialmente si se tiene más de 50 años y nunca se ha hecho la prueba, debido a que estas infecciones pueden no presentar síntomas por mucho tiempo.





El personal de salud, compuesto por infectólogos, hepatólogos y bioquímicos, no solo realizará la toma de muestras, sino que brindará consejería pos-testeo y, en caso de detectarse un resultado positivo, se efectuará la derivación médica correspondiente para iniciar el tratamiento.





Las hepatitis virales representan un grupo de infecciones que afectan directamente al hígado. Mientras que la Hepatitis A suele transmitirse por contacto con agua o alimentos contaminados, las variantes B y C tienen vías de transmisión vinculadas al contacto con sangre infectada o relaciones sexuales sin protección.





En Argentina, los tratamientos actuales para la Hepatitis B crónica y la Hepatitis C son considerados altamente efectivos, lo que refuerza la necesidad de conocer el estado de infección a tiempo para poder actuar. Con esta campaña, las instituciones de salud locales apuestan a una comunidad más informada y protegida a través de un diagnóstico sencillo y accesible para todos. ANB

El Hospital Zonal y Fundación Intecnus realizarán el miércoles 29 de julio una jornada de testeos rápidos, voluntarios y confidenciales abierta a toda la comunidad, con el fin de promover el diagnóstico temprano de infecciones que pueden ser asintomáticas durante años.