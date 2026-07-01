La Comisaría de la Familia reforzó la prevención digital con dos jornadas de capacitación

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el abordaje de delitos en entornos digitales, la Comisaría de la Familia de El Bolsón desarrolló dos jornadas de capacitación destinadas tanto al personal policial como a estudiantes de nivel secundario.





Durante la mañana, el Área de Capacitación y Prevención de la dependencia organizó una jornada destinada al personal policial, centrada en la problemática del grooming. La capacitación estuvo a cargo del Licenciado Erico Yáñez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano, quien brindó herramientas para la prevención, detección y adecuado abordaje de este delito que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales y otras plataformas digitales.





El encuentro permitió fortalecer los conocimientos del personal que diariamente interviene en situaciones vinculadas a la protección de derechos, reafirmando la importancia de la formación continua para brindar respuestas eficaces a la comunidad.













Por la tarde, el trabajo preventivo se trasladó a las aulas del ESRN N.º 48, donde se desarrolló una charla destinada a estudiantes de 4.º y 5.º año. La actividad, realizada de manera articulada con el Lic. Erico Yáñez, convocó a más de 100 jóvenes, quienes participaron activamente de una propuesta orientada a reflexionar sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías.





Durante la jornada se abordaron temas de creciente actualidad, como el ciberbullying, el grooming y el sexting, generando un espacio de diálogo donde los estudiantes pudieron despejar dudas, compartir experiencias y reconocer conductas que pueden representar situaciones de riesgo en el ámbito digital.





Como cierre de la actividad, se entregó folletería informativa con recomendaciones prácticas y datos útiles sobre los canales de orientación y asistencia disponibles, con el objetivo de que los adolescentes cuenten con herramientas para identificar posibles situaciones de vulnerabilidad y sepan cómo actuar ante ellas.













Desde la Comisaría de la Familia destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado con distintos organismos e instituciones educativas, entendiendo que la prevención y la información constituyen las principales herramientas para construir entornos digitales más seguros para niños, niñas y adolescentes.