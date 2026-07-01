Río Negro transfirió $24.500 millones a municipios y comisiones de fomento

Las transferencias corresponden a la coparticipación de mayo de 2026. Gracias al impacto del Impuesto anual a las Ganancias de las Empresas, las localidades recibieron un incremento superior a los $3.600 millones respecto al mes anterior.

El Gobierno de Río Negro completó este martes la transferencia de fondos de coparticipación a los 39 municipios y las 36 comisiones de fomento de la provincia. En total, durante junio se distribuyeron $24.986.594.058.

Con la acreditación realizada este martes por un monto de $15.309.125.518, se completó el saldo de la liquidación correspondiente a mayo. Este desembolso final complementa el sistema de "goteo" diario ejecutado entre el 1 y el 30 de junio, período en el cual la Provincia había anticipado un total de $9.677.468.540.

Impacto positivo en los recursos municipales

Desde el Ministerio de Hacienda destacaron que la “liquidación neta de este mes registró una diferencia a favor de los municipios de $3.692.169.719 en comparación con el mes anterior”. Este incremento extraordinario se debió principalmente al impacto del vencimiento anual del Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas.

El esquema de distribución y transferencia de fondos a las distintas localidades rionegrinas se realiza en estricto cumplimiento de la Ley de Coparticipación N° 1.946 y su Decreto Reglamentario N° 240/09.

A continuación, se detalla la distribución correspondiente al período mayo 2026:

Municipios