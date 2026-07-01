El futuro de Río Negro: 30 intendentes recorrieron el avance del VMOS

Treinta intendentes de distintas localidades recorrieron este miércoles las obras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, acompañados por autoridades del Gobierno Provincial. Durante la visita pudieron corroborar en el lugar el avance de una obra que marca una nueva etapa productiva para Río Negro, vinculada a la energía, el empleo y la exportación.

La actividad comenzó con una presentación institucional en el Centro de Informes Turísticos, donde se brindó un panorama sobre los objetivos, el alcance y el estado de avance del proyecto. Luego, la comitiva visitó la Terminal Punta Colorada y la obra marina.





El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, quien encabezó la recorrida, destacó el valor estratégico de la visita para que los municipios puedan dimensionar el alcance del proyecto. “Estamos compartiendo una visión de futuro para toda la provincia. El VMOS representa la decisión de un Río Negro que eligió un rumbo claro, que apuesta al desarrollo, al empleo y a las oportunidades para las próximas generaciones”, afirmó.

Durante la visita, los intendentes conocieron los tanques de almacenamiento de crudo que se construyen en la terminal, cada uno con una capacidad de 750.000 barriles, lo que los convertirá en los de mayor capacidad de la Argentina. La obra emplea actualmente a más de 1.500 trabajadores de manera simultánea en sus distintos frentes, con un 80% de mano de obra rionegrina.

Ríos remarcó que “cuando vemos la magnitud de lo que está ocurriendo, entendemos que este proyecto no transforma solamente un lugar, sino que abre una etapa de esperanza para cada rincón de nuestra provincia”.

La actividad forma parte de una agenda impulsada por el Gobierno de Río Negro para acercar a distintos sectores institucionales al desarrollo del VMOS. En oportunidades anteriores también participaron legisladores provinciales.

Con una inversión de gran escala, el proyecto posicionará a Punta Colorada como un punto estratégico para la exportación de petróleo proveniente de Vaca Muerta, con impacto directo en la generación de empleo, el crecimiento de las economías regionales y el desarrollo productivo, logístico y energético de toda la provincia.

El impacto del VMOS, en la mirada de los intendentes

La Intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, destacó que la recorrida permitió a los jefes comunales dimensionar el alcance del proyecto. "Es un orgullo recibir a tantos intendentes e intendentas para que conozcan lo que se está desarrollando en Punta Colorada. Esta obra representa inversión, empleo y desarrollo para nuestras comunidades", afirmó. Además, remarcó que "más de 600 vecinos y vecinas de Sierra Grande ya están trabajando en la construcción", lo que significa "oportunidades y un nuevo futuro para una ciudad que durante muchos años sufrió la falta de empleo".

El Intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, definió al VMOS como "una de las inversiones privadas más importantes de la historia de nuestro país y de Latinoamérica en infraestructura para exportar gas y petróleo". Destacó que el crecimiento que vive Cipolletti está directamente relacionado con el desarrollo de Vaca Muerta y sostuvo que "la transformación de Río Negro es imponente y el desafío es que este desarrollo llegue a cada hogar rionegrino".

La Intendenta de General Roca, María Emilia Soria, aseguró que recorrer las obras "es impactante" y expresó que "como rionegrina me llena de orgullo". Además, destacó el rol del Gobierno Provincial en la concreción del proyecto: "Siempre he sido crítica de muchas cosas que lleva adelante el Gobierno Provincial, pero esta es una de las que me llena de orgullo y, por supuesto, estoy a favor de apoyar este proyecto y el impulso que genera el VMOS". Soria consideró que se trata de "una de las obras más importantes del país" y manifestó su expectativa de que "el movimiento económico y la generación de empleo se reflejen en todas las ciudades de Río Negro".

El Intendente de Viedma, Marcos Castro, afirmó que conocer el proyecto en el lugar "entusiasma y emociona" y destacó que permitirá generar empleo y nuevas oportunidades en toda la provincia. "Es un proyecto que marca un rumbo y un futuro para Río Negro", aseguró.

La Intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, sostuvo que recorrer el VMOS le permitió tomar dimensión de una obra "impresionante" por su escala y por la cantidad de trabajadores involucrados. "Este proyecto posiciona a Río Negro en el mundo, beneficia a todas las localidades y marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo para la provincia", afirmó

Participaron también de la recorrida los intendentes de Campo Grande, Daniel Hernández; de Cervantes, Claudia Montanaro; de Chichinales, Lucas González; de Chimpay, Gustavo Sepúlveda; de Cinco Saltos, Enrique Rossi; de Contralmirante Cordero, Horacio Zúñiga; de Comallo, Raúl Hermosilla; de Coronel Belisle, Diego Agüero; de Darwin, Víctor Mansilla; de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia; de General Enrique Godoy, Albino Garrone; de General Fernández Oro, Gustavo Amati; de Guardia Mitre, Miguel Evans; de Ingeniero Jacobacci, José Mellado; de Luis Beltrán, Robin del Río; de Mainqué, Miguel Petricio; de Maquinchao, Silvana Pérez; de Ñorquinco, Miguel Cuminao; de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo; de Ramos Mexía, Nelson Quinteros; de Río Colorado, Duilio Mineri; de San Antonio Oeste, Adrián Casadei; de Sierra Colorada, Marta Ignacio; de Valcheta, Yamila Direne; y de Villa Regina, Luis Albrieu.