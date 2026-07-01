El Hoyo fue sede de una capacitación comarcal en desaparición y búsqueda de personas

Por primera vez en la región, efectivos de la división investigaciones y división canes de la policía del Chubut brindaron una capacitación en desaparición de personas para instituciones de la comarca. El objetivo del encuentro fue unificar criterios a la hora de la emergencia, ya que en estas situaciones cada minuto es fundamental para el éxito del operativo.





Para la siguiente etapa, se realizará la parte práctica, donde se llevará a cabo un simulacro en campo y se hará una demostración de búsqueda con canes.





Mediante el instructivo 07/12 se estableció el protocolo de búsqueda de persona extraviada, tomando como base el protocolo de actuación del Ministerio de Seguridad de la Nación.





El objetivo de la capacitación fue desarrollar los pasos a seguir en el caso de personas desaparecidas; denuncia, investigación, judicialización, protocolo de búsqueda, hipótesis, elementos a investigar e instituciones intervinientes.





Se mencionaron las hipótesis a tener en cuenta por la desaparición o extravío de persona: ausencia voluntaria, víctima de delitos (secuestro, tráfico, captación para explotación laboral/sexual), sustracciones voluntarias y niños que huyen de su hogar. A partir de la confirmación de ausencia, se determina los pasos a seguir como difusión de fotografías, cámaras de monitoreo, entrevistas, último punto de avistaje, etc.









Con respecto a la participación de la División Canes se explicó como trabajan los perros en la zona de rastrillaje, de qué manera realizan la búsqueda y siguen el rastro y qué pasa ante la pérdida del mismo.





También se aclararon varias cuestiones relacionadas con falsos mitos en la información como que es erróneo el concepto de aguardar 24/48 hs por una persona extraviada.





La capacitación estuvo a cargo del Comisario Inspector Ariel Ríos, encargado de la división investigaciones de la policía del Chubut, Saúl Ale y Sargento ayudante Daniel Balzi, ambos de la división canes de Trelew.