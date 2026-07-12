La renovación de Juntos Somos Río Negro sigue fortaleciéndose en la Región Sur

En el marco del proceso de renovación y fortalecimiento territorial que lleva adelante Juntos Somos Río Negro, concejales de la Región Sur mantuvieron un encuentro de trabajo para intercambiar experiencias, analizar la realidad de cada localidad y avanzar en una agenda común de formación y capacitación.





De la reunión participaron ocho concejales de Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao e Ingeniero Jacobacci, quienes compartieron la modalidad de trabajo de cada uno de sus Concejos Deliberantes, las iniciativas que impulsan y las principales demandas que hoy plantean sus comunidades.





Durante la jornada realizaron un análisis de la situación social y económica de cada localidad, identificando desafíos comunes y coincidiendo en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto para construir respuestas que reflejen las necesidades de los vecinos de la Región Sur.









Como uno de los principales ejes del encuentro, los concejales resolvieron avanzar en un programa de capacitaciones destinado a fortalecer la tarea legislativa y la gestión pública. En los próximos días definirán las temáticas prioritarias, con el objetivo de incorporar nuevas herramientas que les permitan desempeñar con mayor eficacia su rol de representación.





Los participantes destacaron especialmente el valor de estos espacios impulsados por el partido, que favorecen el intercambio de experiencias, el aprendizaje colectivo y la construcción de una agenda común para la Región Sur.





El encuentro se inscribe en el proceso de renovación que atraviesa Juntos Somos Río Negro en toda la provincia, una etapa orientada a fortalecer la participación, consolidar nuevos liderazgos y generar ámbitos de formación e intercambio que permitan seguir construyendo un partido con fuerte presencia territorial, profundamente comprometido con la realidad de cada comunidad y con la defensa de los intereses de Río Negro.