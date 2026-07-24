Lucía vuelve por cuarto año consecutivo al Cerro Perito Moreno y destaca su compromiso con el turismo inclusivo: "Es maravilloso y totalmente accesible"

Mientras la nieve vuelve a cubrir las laderas del Cerro Perito Moreno y cientos de visitantes disfrutan de las vacaciones de invierno en El Bolsón, hay historias que reflejan mucho más que un viaje. Son testimonios que hablan de inclusión, calidad humana y de un destino que logra fidelizar a quienes lo conocen. Es el caso de Lucía, una turista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, junto a su familia, eligió por cuarto año consecutivo regresar al centro de deportes invernales de la Comarca Andina.

Durante una recorrida realizada por Noticias del Bolsón, Lucía contó que la familia comenzó a visitar el cerro en 2022, motivada por la recomendación de una amiga que vive en El Bolsón. Desde entonces, la experiencia se transformó en una tradición familiar.

La visitante explicó que uno de los principales motivos por los que volvieron año tras año fue la propuesta de esquí adaptado y la calidad humana del equipo que trabaja en el centro de esquí, permitiendo que su hermana, una persona con discapacidad, pueda disfrutar plenamente de la montaña.

"Venimos al Perito desde 2022. Es el cerro ideal para mi hermana porque mi hermana es discapacitada. Acá la atención es increíble. Los profesores siempre tienen muy buen ímpetu y la tratan de una manera increíble."

Lucía recordó que anteriormente la familia concurría al centro de esquí La Hoya, pero aseguró que, tras conocer el Cerro Perito Moreno, encontraron un lugar que respondía mejor a sus expectativas, tanto por la atención como por el ambiente que se vive en cada jornada.

El vínculo con El Bolsón fue creciendo con el paso de las temporadas y hoy la familia espera cada invierno para regresar. Incluso destacó el importante desarrollo que ha tenido el complejo en los últimos años.

"Se nota muchísimo el crecimiento. La nueva parte que abrieron hacia el oeste de las pistas es preciosa."

Como tantos visitantes habituales, también recordó la particular temporada pasada, cuando la escasez de nieve modificó los planes. Sin embargo, lejos de considerarlo una experiencia negativa, valoró haber conocido otra faceta de la montaña.









"El año pasado fue distinto. Vinimos igual y vimos la montaña sin nieve. Es otro mundo."

Este invierno, en cambio, la naturaleza volvió a ofrecer un escenario ideal, con una intensa nevada que permitió disfrutar plenamente de la experiencia.

"Increíble el día de hoy. Aparte sigue nevando, así que esperamos que siga asentándose la nieve y puedan abrir más pistas."

La madre de Lucía también dialogó con Noticias del Bolsón y explicó que la familia organiza cada invierno sus vacaciones pensando en que su hija pueda participar de la escuela especial de esquí que funciona en el Cerro Perito Moreno.

"Venimos todos los años porque acá hacen escuela especial y ella viene a esquiar. Además tenemos amigos en El Bolsón, así que siempre volvemos", comentó.

Finalmente, al ser consultada sobre qué le diría a quienes todavía no conocen este destino turístico, Lucía dejó una definición que resume la experiencia de su familia y pone en valor el trabajo que se desarrolla en materia de accesibilidad.

"Que vengan, porque es maravilloso y totalmente accesible, a diferencia de otros centros de esquí."

Las palabras de Lucía reflejan uno de los aspectos que más distingue al Cerro Perito Moreno: el compromiso con un turismo cada vez más inclusivo, donde personas con distintas capacidades pueden disfrutar de la nieve, aprender a esquiar y compartir la montaña en igualdad de oportunidades.





Con una infraestructura que continúa creciendo, nuevas áreas esquiables, servicios en constante desarrollo y un fuerte trabajo en inclusión y atención personalizada, el Cerro Perito Moreno sigue consolidándose como uno de los destinos invernales más elegidos de la Patagonia, logrando que muchas familias, como la de Lucía, regresen temporada tras temporada para volver a vivir la magia de la nieve en El Bolsón.