Más de 70 chicos disfrutan de la colonia de invierno de la Fundación Lemuel



Con una convocatoria que superó todas las expectativas, la Fundación Lemuel volvió a poner en marcha su tradicional colonia de invierno, una propuesta recreativa que ya se ha convertido en un clásico para muchas familias de El Bolsón. En su quinto año consecutivo, la iniciativa reúne a más de 70 niños y niñas que participan de una semana cargada de juegos, actividades al aire libre y momentos de integración. Con una convocatoria que superó todas las expectativas, la Fundación Lemuel volvió a poner en marcha su tradicional colonia de invierno, una propuesta recreativa que ya se ha convertido en un clásico para muchas familias de El Bolsón. En su quinto año consecutivo, la iniciativa reúne a más de 70 niños y niñas que participan de una semana cargada de juegos, actividades al aire libre y momentos de integración.





Melisa Almirón destacó la gran respuesta que tuvo la convocatoria, al punto que fue necesario cerrar las inscripciones por la cantidad de interesados.

"Comenzamos nuevamente estas colonias de invierno, ya en el quinto año consecutivo. Empezamos ayer con muchísima actividad y una convocatoria que realmente superó nuestras expectativas. Tenemos más de 70 niños inscriptos y tuvimos que cerrar las inscripciones porque ya no podíamos recibir más chicos", expresó.





La primera jornada estuvo marcada por el entusiasmo de los participantes, quienes no se dejaron detener por el clima. Aunque el día comenzó con lluvia, las actividades pudieron desarrollarse con normalidad y luego el buen tiempo permitió continuar disfrutando al aire libre.

"Empezamos con agua, pero eso no nos frenó. Después nos fuimos a la Plaza de los Niños y la tarde nos regaló un sol precioso, así que pudimos disfrutar muchísimo. Fue una jornada realmente hermosa", relató Almirón.





La colonia propone distintas salidas recreativas durante toda la semana. Para la jornada siguiente estaba prevista una caminata y actividades en el Paseo del Ciclista, finalizando con una merienda compartida en Cabaña Micó, uno de los espacios elegidos para seguir fortaleciendo el vínculo entre los chicos.





Por su parte, Daiana Antin resaltó el crecimiento que ha tenido la colonia desde sus primeros años y el compromiso del equipo de trabajo que hace posible cada edición.





"Al principio éramos pocos niños y también pocos profes. Con el tiempo fue creciendo la cantidad de chicos y también el equipo de trabajo. Todo se hace entre todos, con mucho cariño y dedicación", señaló.





Antin remarcó además que la diversidad de edades no representa un obstáculo, sino una oportunidad para promover la convivencia y el compañerismo. Para ello, los participantes son organizados en diferentes patrullas, permitiendo que cada grupo desarrolle actividades acordes a su edad.

"La verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Nos reímos, compartimos un montón de momentos y los chicos también lo viven con mucha alegría. Ellos mismos son quienes pueden contar lo bien que la pasan", afirmó.





La colonia de invierno de la Fundación Lemuel vuelve así a consolidarse como un espacio de contención, recreación y encuentro para decenas de niños de la comunidad. Año tras año, el proyecto continúa creciendo gracias al compromiso de sus organizadores y al acompañamiento de las familias, ofreciendo durante el receso invernal una alternativa gratuita donde el juego, el compañerismo y el afecto son los principales protagonistas.