Multas millonarias en Río Negro: sancionaron a camioneros por exceso de peso

Los infractores fueron formalmente notificados y disponen de un plazo de 10 días hábiles para efectuar el pago de las multas en la cuenta oficial del organismo. De no cumplir con los plazos estipulados, se iniciarán de inmediato las acciones legales para perseguir el cobro de manera ejecutiva.





Uno de los casos, el acta de infracción involucra a una empresa monto de la multa es de 1.043.901,00 pesos. Según se informó, se sancionó al conductor y a la firma titular del vehículo como responsables solidarios.





Una nueva acta está relacionada con el exceso cometido por una empresa de transporte de áridos a la que le aplicaron un monto de multa de 1.768.004,00 pesos. También la sanción recayó sobre el conductor y el titular del camión.





Un tercer caso tuvo un monto de la multa de 6.811.264,00 pesos y se trata de la multa más elevada del lote informado por intermedio del Boletín Oficial de la provincia, aplicada solidariamente al conductor y a la empresa titular del vehículo.





A los infractores se les informó que todos los pagos deben acreditarse a la cuenta de la Dirección de Vialidad Rionegrina y que el testimonio de la resolución condenatoria servirá como suficiente título ejecutivo en caso de avanzar por la vía judicial.





Controles





Detrás de las millonarias multas publicadas recientemente por el gobierno de Río Negro a camiones areneros, existe un aceitado mecanismo tecnológico estratégico. La Dirección de Vialidad Rionegrina implementó un sistema de pesaje dinámico que permite interceptar de manera infalible a los vehículos que circulan con exceso de carga, protegiendo las rutas sin interrumpir el tránsito general.





Este dispositivo inteligente funciona como un filtro tecnológico antes de la fiscalización presencial. El "filtro" invisible cuenta con sensores en movimiento y detección al 100%. A diferencia de los controles tradicionales donde se detiene a todos los vehículos al azar, este sistema está ubicado estratégicamente en las proximidades de la rotonda entre la Ruta Provincial 2 y la Ruta Nacional 251.

El mecanismo se divide en dos etapas, paso 1: pesaje dinámico, en movimiento, unos kilómetros antes del puesto de control físico, se encuentran instalados sensores especiales embutidos directamente en el pavimento, acompañados por cámaras de alta tecnología.





Este dispositivo registra el 100% de los vehículos pesados que transitan por el lugar a velocidad normal, sin afectar la libre circulación. Si un camión excede los límites permitidos, el sistema emite una alerta anticipada al puesto de control.





El paso 2, pesaje fijo o de precisión: cuando el camión alertado llega finalmente al puesto de control de Vialidad, los inspectores ya conocen su situación. El vehículo es detenido y derivado a una balanza fija instalada en el suelo para certificar el pesaje exacto que servirá como prueba legal para confeccionar el acta de infracción.

La ruta provincial 2 es una arteria estratégica para el traslado de áridos y materiales pesados en la región. El transporte de arena es particularmente propenso al sobrepeso si no se realizan los controles adecuados antes de salir a la ruta.Una serie de resoluciones sancionatorias aplicadas por la Dirección de Vialidad Rionegrina salieron a la luz. Las medidas corresponden a severas infracciones detectadas en los controles de pesaje sobre la Ruta Provincial 2, vinculadas exclusivamente a camiones que transportaban arena con un peso de carga superior al permitido.