Nuevo cronograma de El Futuro Es En Tu Barrio de El Hoyo

En coordinación con las juntas vecinales, la municipalidad de El Hoyo, trabaja para acercar servicios municipales a los distintos barrios y parajes de la localidad.





Se pueden entregar notas, hacer trámites, consultas y acceder a asesoramiento sin necesidad de trasladarse hasta el municipio.

El cronograma 2026 es el siguiente:





-Miércoles 12 de agosto

SUM Pto. Patriada

-9:30 a 12:30 hs





-Miércoles 19 de agosto

Biblioteca Rincón de Lobos

-9:30 a 12:30 hs





-Miércoles 26 de agosto

SUM Desemboque

-9:30 a 12:30 hs





-Miércoles 2 de septiembre

SUM Sauzal

-9:30 a 12:30 hs





-Miércoles 9 de septiembre

SUM Currumahuida

-9:30 a 12:30 hs





-Miércoles 16 de septiembre

SUM Pedregoso

-9:30 a 12:30 hs





-Miércoles 23 de septiembre

Club San Martín (Catarata norte y sur)

-9:30 a 12:30 hs





-Miércoles 30 de septiembre

Salón de Turismo

-9:30 a 12:30 hs