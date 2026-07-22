Nuevo cronograma de El Futuro Es En Tu Barrio de El Hoyo

Noticias Del Bolson julio 22, 2026
En coordinación con las juntas vecinales, la municipalidad de El Hoyo, trabaja para acercar servicios municipales a los distintos barrios y parajes de la localidad.

Se pueden entregar notas, hacer trámites, consultas y acceder a asesoramiento sin necesidad de trasladarse hasta el municipio.


El cronograma 2026 es el siguiente: 

-Miércoles 12 de agosto
SUM Pto. Patriada
-9:30 a 12:30 hs

-Miércoles 19 de agosto
Biblioteca Rincón de Lobos
-9:30 a 12:30 hs

-Miércoles 26 de agosto
SUM Desemboque
-9:30 a 12:30 hs

-Miércoles 2 de septiembre 
SUM Sauzal
-9:30 a 12:30 hs

-Miércoles 9 de septiembre 
SUM Currumahuida
-9:30 a 12:30 hs

-Miércoles 16 de septiembre 
SUM Pedregoso 
-9:30 a 12:30 hs

-Miércoles 23 de septiembre 
Club San Martín (Catarata norte y sur)
-9:30 a 12:30 hs

-Miércoles 30 de septiembre 
Salón de Turismo
-9:30 a 12:30 hs














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