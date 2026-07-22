Nuevo cronograma de El Futuro Es En Tu Barrio de El Hoyo

En coordinación con las juntas vecinales, la municipalidad de El Hoyo, trabaja para acercar servicios municipales a los distintos barrios y parajes de la localidad.
Se pueden entregar notas, hacer trámites, consultas y acceder a asesoramiento sin necesidad de trasladarse hasta el municipio.
El cronograma 2026 es el siguiente:
-Miércoles 12 de agosto
SUM Pto. Patriada
-9:30 a 12:30 hs
-Miércoles 19 de agosto
Biblioteca Rincón de Lobos
-9:30 a 12:30 hs
-Miércoles 26 de agosto
SUM Desemboque
-9:30 a 12:30 hs
-Miércoles 2 de septiembre
SUM Sauzal
-9:30 a 12:30 hs
-Miércoles 9 de septiembre
SUM Currumahuida
-9:30 a 12:30 hs
-Miércoles 16 de septiembre
SUM Pedregoso
-9:30 a 12:30 hs
-Miércoles 23 de septiembre
Club San Martín (Catarata norte y sur)
-9:30 a 12:30 hs
-Miércoles 30 de septiembre
Salón de Turismo
-9:30 a 12:30 hs
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