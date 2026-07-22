PAMI reduce prestaciones y crece la presión sobre el Hospital de El Bolsón



La reducción de prestaciones de PAMI a distintos prestadores de salud de la región comienza a reflejarse con fuerza en el sistema público. Desde el Hospital de Área El Bolsón advirtieron que la institución ya viene absorbiendo una parte importante de la demanda que no logra ser atendida en el sector privado, una situación que ahora podría profundizarse. La reducción de prestaciones de PAMI a distintos prestadores de salud de la región comienza a reflejarse con fuerza en el sistema público. Desde el Hospital de Área El Bolsón advirtieron que la institución ya viene absorbiendo una parte importante de la demanda que no logra ser atendida en el sector privado, una situación que ahora podría profundizarse.





El director del Hospital de Área El Bolsón, doctor Pedro Water, explicó que el establecimiento atraviesa un escenario complejo debido al incremento constante de pacientes y a las dificultades para dar respuesta con los recursos disponibles.





"Lamentablemente venimos advirtiendo desde hace tiempo que los hospitales públicos están absorbiendo gran parte de la demanda que el sector privado no está pudiendo resolver", señaló el profesional al referirse a las consecuencias que genera la reducción de prestaciones para afiliados de PAMI.





Según indicó, el hospital ya presenta dificultades para garantizar el acceso a consultorios y a las prestaciones del segundo nivel de atención, una problemática que se agrava por la falta de profesionales en distintas especialidades.





"Esta última situación empeora aún más un contexto que ya era complejo. Tenemos dificultades en la accesibilidad a los consultorios y en la respuesta a la demanda del segundo nivel, y todo esto se suma a la escasez de recursos humanos profesionales", sostuvo.





Water remarcó además que el sistema de atención de PAMI no está logrando responder adecuadamente a través de sus prestadores y centros de cabecera, lo que provoca que cada vez más afiliados recurran al hospital público en busca de asistencia.





"El sector privado no está pudiendo dar respuesta y PAMI tampoco está resolviendo la atención con sus centros de cabecera y sus prestadores. Lógicamente, las personas terminan viniendo al hospital, que siempre tiene las puertas abiertas, y eso genera una mayor demanda", explicó.





El director recordó que el Hospital de Área El Bolsón tiene como principal función fortalecer el primer nivel de atención, especialmente a través de los centros de salud y los médicos de cabecera, aunque reconoció que el incremento sostenido de consultas tensiona el funcionamiento cotidiano del sistema sanitario.





La preocupación también se extiende a otras localidades de Río Negro, donde distintos hospitales públicos ya reportan un importante aumento en la demanda asistencial. De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, en algunos puntos de la provincia la sobrecarga de atención habría alcanzado niveles cercanos al 80% tras la reducción de prestaciones de PAMI, un escenario que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y que vuelve a poner en discusión la capacidad de respuesta del sistema público frente al crecimiento de pacientes.