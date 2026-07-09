Pogliano destacó el rol de las mujeres en la construcción de la Patria durante el acto por el Día de la Independencia

En el acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, encabezó la conmemoración realizada en la Plaza Pagano y brindó un discurso con un fuerte reconocimiento al papel que las mujeres desempeñaron en la historia argentina y en el desarrollo de la comunidad bolsonense.





Durante su mensaje, el jefe comunal sostuvo que la historia oficial invisibilizó durante mucho tiempo el aporte de mujeres que fueron protagonistas de la gesta independentista y reivindicó su participación como “constructoras imprescindibles de nuestra Patria”.





Pogliano recordó a figuras como María Remedios del Valle, Juana Azurduy, Macacha Güemes, Mariquita Sánchez de Thompson y María Catalina Echeverría, al tiempo que rindió homenaje a mujeres pioneras de El Bolsón que dejaron una huella en la vida social, cultural, educativa y sanitaria de la localidad.





“Este año quisimos reivindicar el rol de las mujeres como constructoras imprescindibles de nuestra Patria y de nuestro pueblo”, expresó el intendente, quien además agradeció el compromiso cotidiano de quienes hoy conducen instituciones fundamentales de la comunidad.





En ese marco, fueron reconocidas simbólicamente la directora del Hospital de Área El Bolsón, Dra. Dina Lavesini; la jefa de la Unidad 12 de la Policía de Río Negro, Gabriela Campillay; y la presidenta del Foro de Juntas Vecinales, María Dora Lasalandra, en representación de tantas mujeres que sostienen con esfuerzo y vocación el funcionamiento de las instituciones locales.





El acto contó con la participación de autoridades municipales y provinciales, concejales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos, organizaciones sociales y vecinos, quienes acompañaron la celebración de una nueva fecha patria.