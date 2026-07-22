

El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, destacó dos anuncios que considera fundamentales para el desarrollo de la Comarca Andina: la próxima puesta en funcionamiento de la ampliación del Hospital Rural de Lago Puelo, con la incorporación de un quirófano totalmente equipado, y el avance de la obra de infraestructura eléctrica que busca mejorar el abastecimiento energético de la región. El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, destacó dos anuncios que considera fundamentales para el desarrollo de la Comarca Andina: la próxima puesta en funcionamiento de la ampliación del Hospital Rural de Lago Puelo, con la incorporación de un quirófano totalmente equipado, y el avance de la obra de infraestructura eléctrica que busca mejorar el abastecimiento energético de la región.





Ibarra recordó que la ampliación del hospital fue una obra largamente esperada por la comunidad y señaló que durante muchos años distintos gobiernos anunciaron su concreción sin poder finalizarla. En ese sentido, remarcó que tuvo la oportunidad de acompañar al gobernador Ignacio Torres, junto al intendente de Lago Puelo y al ministro de Salud, durante la recorrida por el establecimiento, donde se confirmó que la obra edilicia ya está terminada y que ahora resta completar el equipamiento necesario para su puesta en marcha.





El funcionario sostuvo que una de las noticias más importantes es la incorporación del quirófano, cuya habilitación ya fue anunciada por las autoridades sanitarias provinciales. A su entender, se trata de una de las obras más trascendentes para la localidad y una respuesta a un reclamo histórico de los vecinos.





Ibarra explicó que la ampliación del Hospital de Lago Puelo no solo beneficiará a esa localidad, sino a toda la Comarca Andina. Recordó que durante años el Hospital de Área de El Bolsón debió absorber gran parte de la demanda sanitaria proveniente del noroeste chubutense, especialmente en lo relacionado con partos y otras prestaciones que no podían realizarse en Lago Puelo.





"Creo que todo el arco político aplaude esta decisión", expresó, al tiempo que señaló que muchas familias debían trasladarse a El Bolsón e incluso a otros centros de salud de mayor complejidad para recibir atención médica. En algunos casos, explicó, los pacientes eran derivados a El Maitén y posteriormente a Esquel, generando largos recorridos y mayores dificultades para quienes necesitaban atención.





El presidente de Lotería del Chubut afirmó que la puesta en funcionamiento del quirófano y de las nuevas instalaciones cambiará significativamente la calidad de atención para una comunidad que ya ronda los 20 mil habitantes y que ha sido una de las que más creció en los últimos años dentro de la provincia.





Compartió una reflexión personal al recordar que nació en el Hospital de Lago Puelo cuando el establecimiento aún realizaba partos de manera habitual. Señaló que con el paso del tiempo la atención obstétrica fue disminuyendo y muchas familias debieron trasladarse a otras ciudades para el nacimiento de sus hijos, una situación que espera comience a revertirse con las nuevas inversiones en salud.





Ibarra destacó el inicio de una importante obra de infraestructura eléctrica que considera estratégica para el desarrollo económico y turístico de la región. Explicó que durante años vecinos, comerciantes, productores y prestadores turísticos sufrieron reiterados inconvenientes por la falta de capacidad del sistema eléctrico y que el nuevo proyecto permitirá mejorar de manera sustancial la prestación del servicio.





El funcionario valoró especialmente que se avance con tendidos subterráneos en los sectores donde la normativa así lo establece, una modalidad que, si bien demanda una inversión mayor, ofrece importantes ventajas desde el punto de vista ambiental y operativo.





Según indicó, el sistema subterráneo reducirá considerablemente los inconvenientes provocados por ramas, nieve y otros factores climáticos que habitualmente afectan el tendido aéreo y generan interrupciones del suministro eléctrico, especialmente durante el invierno.





Recordó además que una primera etapa de estas obras ya permitió fortalecer el servicio hacia localidades como Epuyén y El Maitén, mientras que la nueva fase beneficiará directamente a Lago Puelo, El Bolsón y Bariloche.





Ibarra sostuvo que una red eléctrica más confiable abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo productivo de toda la Comarca Andina. En ese sentido, comentó que mantuvo conversaciones con representantes de productores de Lago Puelo, quienes celebraron la noticia debido a que muchas inversiones, especialmente en cámaras de frío para la conservación de fruta fina y otros productos regionales, se veían limitadas por la inestabilidad del suministro eléctrico.





Asimismo, indicó que el sector turístico también observa con optimismo estas obras, ya que contar con un servicio eléctrico de mayor calidad resulta indispensable para acompañar el crecimiento de una región que cada temporada recibe miles de visitantes.





Para Ramiro Ibarra, tanto la ampliación del Hospital de Lago Puelo como el fortalecimiento del sistema eléctrico representan inversiones históricas que mejorarán la calidad de vida de los vecinos y crearán condiciones para el desarrollo sanitario, productivo y turístico de toda la Comarca Andina.