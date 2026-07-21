Refuerzan el llamado a completar la vacunación contra el sarampión ante el regreso de viajeros







El regreso de miles de argentinos que viajaron al exterior para presenciar el Mundial volvió a poner en alerta al sistema sanitario por la posibilidad de que ingresen al país enfermedades que actualmente se encuentran controladas, como el sarampión. En ese contexto, desde el Vacunatorio Central remarcan la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación, especialmente en niños y niñas. El regreso de miles de argentinos que viajaron al exterior para presenciar el Mundial volvió a poner en alerta al sistema sanitario por la posibilidad de que ingresen al país enfermedades que actualmente se encuentran controladas, como el sarampión. En ese contexto, desde el Vacunatorio Central remarcan la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación, especialmente en niños y niñas.





La jefa del Vacunatorio Central, Romina Sheffield, explicó que, si bien no existe una situación de alarma, sí es necesario mantener una vigilancia epidemiológica permanente ante la posibilidad de la aparición de casos importados.





"Estamos en alerta porque puede llegar a ingresar algún caso de una enfermedad que en nuestro país estaba erradicada, como el sarampión. El año pasado tuvimos algunos casos, pero pudieron ser controlados a tiempo gracias a los bloqueos sanitarios que se realizaron", señaló.





La profesional indicó que es fundamental prestar atención a los síntomas compatibles con esta enfermedad, sobre todo en personas que hayan regresado recientemente del exterior. Entre ellos mencionó la fiebre y la aparición de erupciones o manchas en la piel.





"Si una persona presenta fiebre acompañada de erupciones en el cuerpo, es importante que consulte rápidamente al sistema de salud para poder detectar oportunamente si se trata de sarampión u otra enfermedad", explicó.





Sheffield destacó que la principal herramienta para prevenir la reaparición del sarampión continúa siendo la vacunación. En ese sentido, invitó a las familias a aprovechar el receso escolar para acercarse a los vacunatorios y verificar si los niños tienen completo el calendario nacional de inmunizaciones.





"Aprovechando las vacaciones de invierno, los chicos de jardín, primaria y secundaria pueden concurrir para revisar su carnet y completar las vacunas que les falten. Además, en esta época muchas escuelas solicitan nuevamente el certificado de vacunación actualizado", indicó.





La responsable del Vacunatorio Central también recordó que hubo una modificación en el criterio para aplicar algunas dosis del calendario infantil, por lo que es importante que los padres estén informados.





"Ya no se toma únicamente la edad del niño, sino también el año de nacimiento. Todos los niños nacidos durante 2021 ya pueden recibir las vacunas correspondientes al ingreso escolar, aunque todavía no hayan cumplido los cinco años. Es una modificación importante que permite adelantar la inmunización y mejorar la cobertura", explicó.





Finalmente, Sheffield insistió en que mantener el calendario de vacunación al día no solo protege a cada persona, sino que también evita la circulación de enfermedades prevenibles que podrían reingresar al país a través de viajeros internacionales, reforzando así la protección de toda la comunidad.