Río Negro renueva Discapacidad con una gestión enfocada en la inclusión

El Gobierno de Río Negro definió un cambio en la conducción de la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad. El nuevo funcionario asumirá al frente del organismo, en reemplazo de Dolores Eyheraguibel, con el objetivo de dar continuidad a las políticas desarrolladas y sumar una impronta renovada para fortalecer el trabajo en toda la provincia.





La designación se enmarca en una etapa de consolidación de las acciones impulsadas por el área, que en los últimos años avanzó en la promoción de derechos, la accesibilidad y la articulación con municipios, organizaciones e instituciones de la comunidad. El recambio busca aportar nuevas miradas sin perder el rumbo de una política pública que ha tenido como eje la inclusión y el acompañamiento permanente a las personas con discapacidad.





Con una amplia trayectoria en el ámbito comunitario, Zunzunegui estuvo al frente de la institución “Qué Golazo” de Lamarque que lleva casi una década en el trabajo con jóvenes y adultos con discapacidad del valle medio, que egresan del sistema educativo y buscan nuevas oportunidades de desarrollo. Actualmente la ONG ofrece talleres recreativos, deportivos y de formación laboral.

El referente de la institución “Qué Golazo” de Lamarque, Gonzalo Zunzunegui asumirá como subsecretario de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, con el desafío de consolidar el trabajo realizado y fortalecer una agenda basada en derechos e inclusión.