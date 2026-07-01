Se realizó una nueva jornada del taller participativo del Plan de Prevención de Incendios Forestales. El Hoyo



En el auditorio de Cultura de El Hoyo, diferentes asociaciones y colectivos civiles, dieron continuidad al trabajo realizado en la anterior cita, en donde se elaboró un mapa participativo de riesgo de incendios forestales. En esta oportunidad se revisaron resultados y se diseñaron medidas prioritarias de prevención con el objetivo final de elaborar un plan de inversiones para el proyecto. En el auditorio de Cultura de El Hoyo, diferentes asociaciones y colectivos civiles, dieron continuidad al trabajo realizado en la anterior cita, en donde se elaboró un mapa participativo de riesgo de incendios forestales. En esta oportunidad se revisaron resultados y se diseñaron medidas prioritarias de prevención con el objetivo final de elaborar un plan de inversiones para el proyecto.





La jornada estuvo caracterizada por el encuentro de diferentes voces, las cuales se centraron en pensar medidas y acciones para la prevención mediante la observación y análisis del mapa realizado en el primer encuentro, el cual tiene una extensión que va desde Cholila a Lago Puelo.

Esta charla forma parte de un proyecto que busca canalizar fondos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y fue realizada por la Secretaría de Bosques junto al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).





El CIEFAP es el primer Centro de Investigación interjurisdiccional, creado en 2014, por la Ley Nacional Nº 26.966 y ratificado por cinco leyes provinciales patagónicas. Busca generar conocimientos y desarrollar tecnologías para potenciar el desarrollo sostenible, la conservación y el agregado de valor a los recursos naturales renovables de la región.

El proyecto estipula la presentación de un plan de inversiones a futuro.