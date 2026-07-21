Tren Patagónico denunciará al dueño de las vacas que provocaron el descarrilamiento

Las autoridades informaron que actualmente “se están buscando todos los datos necesarios y se analiza iniciar acciones legales para determinar las responsabilidades correspondientes”, tras el caso ocurrido en el kilómetro 95 entre Viedma y San Antonio Oeste. De todos modos, remarcaron que "se está evaluando bien" los pasos a seguir.





En otro orden de cosas, desde la empresa estatal emitieron un comunicado explicando que, a raíz del incidente ocasionado por la presencia de ganado suelto sobre los rieles, se encuentran realizando intensas tareas de recuperación de las vías y el restablecimiento de la formación para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios.





Debido a estas labores, quedan suspendidos los siguientes servicios: Viernes 24 de julio: Viedma → San Carlos de Bariloche y del domingo 26 de julio: San Carlos de Bariloche → Viedma.





Respecto a la reintegración del dinero de los pasajes comprometidos, informaron que el inicio de trámite comenzará a partir de este miércoles y jueves. Las devoluciones deberán gestionarse directamente en el mismo punto de venta donde fueron adquiridos.





"Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros. Continuaremos informando todas las novedades a través de nuestros canales oficiales", concluyeron desde la empresa.

Tras el choque ocasionado por ganado suelto en las vías, la empresa suspendió los tramos del 24 y 26 de julio para reparar la formación. Conocé cuándo y cómo tramitar la devolución del dinero.Tren Patagónico iniciará acciones legales tras el accidente con ganado suelto y suspende servicios. Las autoridades de la empresa confirmaron que llevarán a la justicia al productor titular de los bovinos involucrados en el accidente del pasado viernes 17 de julio. Por otra parte, se informó que como consecuencia de los trabajos de reparación en las vías, se cancelaron las salidas del próximo fin de semana.