Un hombre de 38 años murió durante la madrugada de este domingo luego de haber sido apuñalado en medio de una violenta pelea ocurrida durante la noche del sábado 11 de julio en la localidad de Ñorquinco, cuando finalizaban los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza.

De acuerdo con la información aportada por fuentes confiables, el enfrentamiento se produjo cerca de la 1 de la madrugada, cuando la mayoría de las personas que habían participado de los festejos comenzaba a retirarse del lugar.

Por circunstancias que ahora son materia de investigación, se habría originado una pelea entre integrantes de dos familias que mantenían conflictos desde hacía tiempo. Según el relato de testigos, varias personas intentaron separar a quienes participaban de la gresca, pero en medio del enfrentamiento la víctima recibió heridas de arma blanca.

En un primer momento, algunas de las personas presentes no habrían advertido la gravedad de lo sucedido. Minutos después observaron que el hombre tenía una importante mancha de sangre en su ropa y comenzaron a asistirlo.

Ante la urgencia de la situación, un grupo de vecinos lo subió a una camioneta particular y lo trasladó rápidamente hasta el hospital de Ñorquinco. De acuerdo con los primeros testimonios, habría recibido al menos tres puñaladas en la zona de la espalda.

Pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, durante la madrugada se confirmó el fallecimiento del hombre, quien había cumplido recientemente 38 años.

Personal policial y del área de Criminalística trabajaba este domingo en el lugar, realizando peritajes, recolectando elementos de interés y tomando declaraciones para poder reconstruir la secuencia completa del ataque e identificar al responsable.

Hasta el momento no se informó oficialmente si existen personas detenidas por el homicidio. La investigación deberá determinar quién propinó las heridas mortales, qué participación tuvo cada una de las personas involucradas y si durante el enfrentamiento se utilizaron otras armas.

El hecho generó una profunda conmoción y preocupación entre los habitantes de Ñorquinco, quienes también expresaron temor ante la posibilidad de que el conflicto continúe y se produzcan nuevos episodios de violencia.